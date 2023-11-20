Из-за метели введено ограничение движения для фур и автобусов в Самарской области на М-5

С 11:30 часов 20 ноября в Самарской области введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках: км 889+000 — км 944+500 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Причина — неблагоприятные погодных условия (порывистый ветер, низовая метель, ограниченная видимость).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 18:00 часов 20 ноября (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).

Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.