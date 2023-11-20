Из-за метели введено ограничение движения для фур и автобусов в Самарской области на М-5

С 11:30 часов 20 ноября в Самарской области введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках: км 889+000 — км 944+500 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Причина — неблагоприятные погодных условия (порывистый ветер, низовая метель, ограниченная видимость).
Ориентировочное время окончания ограничения движения 18:00 часов 20 ноября (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).
Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻