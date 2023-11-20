В четырех районах области приостановят электроснабжение с 21 по 29 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.11.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Жукого, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Дачная);
21.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Осинки (ул. Комсомольская)
21.11.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Ленина).
21.11.2023 с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка (ул. Первомайская, ул. Каськова, ул. Рабочая).
22.11.2023 с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Почтовая).
22.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Осинки (ул. Полевая, ул. Куйбышева, ул. Л. Толстого, ул. Маяковского)
23.11.2023 с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Подборненская, пр-д Больничный, ул. Советская, ул. Волжская, ул. Чкалова, ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Речная, пр-д Майский, пер. Коммунальный).
29.11.2023 с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Хрящевка (ул. Полевая; пер. Речной; ул. Рабочая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Ворошилова; ул. Первомайская; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Новая; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ставропольская).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.