ХК "Лада" обыграл минское "Динамо"

Тольяттинская команда в родных стенах одолела минское "Динамо" - 3:1.

В преддверии матча с минским "Динамо" в строй вернулся Андрей Алтыбармакян, пропустивший пару недель из-за травмы — форвард оказался в третьем атакующем сочетании, где его партнерами стали Донат Стальнов и Алексей Ожгихин. Кроме того, в составе появились защитники Мислав Росандич и Николай Демидов, а в запас в итоге были вытеснены Артем Бородкин, Артем Иванюженков и получивший небольшую травму в предыдущей встрече со "Спартаком" Трой Джозефс.

"Автозаводцы" начали поединок без разведки и уже на второй минуте повели в счете — Дмитрий Кугрышев протащил шайбу в чужую зону, сместился от ближнего борта в сторону дальнего и с центра круга вбрасывания неотразимо пальнул в цель. 1:0. Быстрый тольяттинский гол на удивление не раскачал игру и в дальнейшем команды действовали максимально плотно и вязко, совершив за стартовый период всего по четыре броска в створ. Лишь незадолго до перерыва "Лада" и "Динамо" стали немного живее смотреться в нападении, но на результативность это никак не повлияло.

Второй треть прошла с заметным преимуществом тольяттинцев, которые быстро сумели увеличить отрыв. На 23-й минуте Алексей Ожгихин завершил взятием ворот короткую комбинацию, начатую им же самим — после передачи Максима Березина на пятак форвард "Лады" буквально затолкал шайбу за ленточку. 2:0. Этот эпизод заметно раскрепостил "автозаводцев" и они принялись активнее поддавливать оборону соперника, что принесло свои плоды в виде удалений у минчан. Именно при игре в большинстве волжане довели счет до 3:0 — Никита Михайлов идеальным пасом на дальнюю штангу нашел Остапа Сафина, которому оставалось не промахнуться по пустому углу. Подопечные Олега Браташа на кураже успели еще и в четвертый раз поразить ворота "Динамо", однако шайбу Андрея Алтыбармакяна арбитры не засчитали, так как она была заброшена уже после сирены.

Перед стартом третьего игрового отрезка у динамовцев произошла замена голкипера. Дилан Фергюсон, вышедший на площадку вместо Алексея Колосова, в дело практически не вступал, потому что все основные события творились в зоне хоккеистов "Лады", сконцентрировавшихся на защите. Однако Александру Трушкову на "ноль" сыграть не позволил Сэм Энэс — нападающий подсократил отставание минчан на 47-й минуте. 3:1. Далее гости изо всех сил пытались зацепиться за камбэк, но оборона волжан отработала без явных сбоев до самого конца поединка. Итог — "Лада" побеждает и продолжает удерживаться в тройке лидеров на Востоке.

Свой следующий матч "Лада" проведет 23 ноября в Ярославле и оппонентом станет "Локомотив".