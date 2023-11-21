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Экономика и бизнес

В Тольятти продали бывшее троллейбусное управление

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Тольятти продали комплекс зданий бывшего троллейбусного управления на Южном шоссе, 28, пишет "Самарское обозрение". Земельный участок остался в собственности администрации города.

В рамках сделки на 50 млн руб. тольяттинский бизнесмен Валерий Усков выкупил производственный корпус, бывший гараж спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, инженерный комплекс (водопровод, канализации, теплосети). Здания построены в 1974 г., общее состояние оценивается как неудовлетворительное.

Главные активы Ускова - московское ООО "Нерудтранс", тольяттинские ООО "Техсервис", ООО "Стройальянс", ООО "Капиталсервис". Консолидированная выручка предприятий в 2022 г. превысила 1 млрд рублей.

Только в "Нерудтрансе" Усков является полноценным собственником и директором. В 2022 г. выручка компании превысила 656 млн руб., убыток - около 2 млн рублей. Основные направления - перевозка нерудных материалов, уборка снега, а также деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, и размещению отходов.

В тольяттинских компаниях его партнерами выступают Олег Керасиров, Олег Ивашута, Владимир Третьяков.

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