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Образование Общество

Алексей Дегтев рассказал о способах решения проблемы с нехваткой учителей в школах

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель городской думы Самары Алексей Дегтев объяснил, что он имел в виду, говоря о привлечении педагогов из других стран как о способе решения кадрового вопроса в образовании.

"Для жителей других стран, которые хотят перебраться в Россию, стать гражданами нашей страны, жить в ней и работать, существует специальная программа переселения. С ее помощью некоторые регионы получают высококвалифицированных специалистов в отраслях, где есть дефицит кадров, - прежде всего в промышленности, строительстве, транспорте, образовании и здравоохранении, - а люди, которые хотят легально жить и работать в России, - решают свои.

Говоря об одной из мер решения кадрового вопроса в сфере образования, я имел в виду программу переселения соотечественников - русскоязычных педагогов, имеющих с нами общую культуру, традиции, историю, в силу тех или иных обстоятельств проживающих за рубежом и готовых вернуться. Есть ряд профессионалов сферы образования, я знаю немало таких примеров педагогов, которые переехали из других территорий. Это педагоги с опытом, с тысячами благодарных учеников, которые успешно сдавали экзамены и поступали в вузы и ссузы. Также важно создавать условия для привлечения кадров из других российских регионов", - рассказал депутат.

Он отметил, что для наших самарских специалистов депутатский корпус также предложил ряд мер.

"Наша задача - привлечь к отрасли молодых специалистов. Была возобновлена работа педагогических классов, это помогает решать задачи профориентации: дает возможность познакомиться учащимся с разнообразием и особенностями педагогических профессий, погрузиться в практическую творческую педагогическую деятельность. Год от года количество учеников педагогических классов растет", - отметил Алексей Дегтев.

Председатель гордумы Самары подчеркнул, что самарская школа подготовки педагогических кадров всегда была на высоком уровне, и сегодня готовит достойные кадры.

"Нам нужно направить усилия на привлечение и закрепление молодых кадров в Самарском регионе", - пояснил Алексей Дегтев.

Сегодня Самарская область входит в число лидеров в стране по целому ряду направлений в сфере развития сферы образования. Благодаря работе правительства Самарской области и реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, в регионе активно идет модернизация инфраструктуры сферы образования.

Так, за 6 лет в Самарской области построено и реконструировано 11 школьных зданий, ведется ежегодный капитальный ремонт школ, закупаются школьные автобусы, образовательные учреждения оснащаются компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. В селах и малых городах Самарской области каждый год создаются центры "Точка роста". Большой популярностью пользуются кванториумы, центры цифрового образования "IT-куб", продолжает свою работу региональный центр для одаренных детей "Вега".

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