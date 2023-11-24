Алексей Дегтев рассказал о способах решения проблемы с нехваткой учителей в школах

Председатель городской думы Самары Алексей Дегтев объяснил, что он имел в виду, говоря о привлечении педагогов из других стран как о способе решения кадрового вопроса в образовании.
"Для жителей других стран, которые хотят перебраться в Россию, стать гражданами нашей страны, жить в ней и работать, существует специальная программа переселения. С ее помощью некоторые регионы получают высококвалифицированных специалистов в отраслях, где есть дефицит кадров, - прежде всего в промышленности, строительстве, транспорте, образовании и здравоохранении, - а люди, которые хотят легально жить и работать в России, - решают свои.
Говоря об одной из мер решения кадрового вопроса в сфере образования, я имел в виду программу переселения соотечественников - русскоязычных педагогов, имеющих с нами общую культуру, традиции, историю, в силу тех или иных обстоятельств проживающих за рубежом и готовых вернуться. Есть ряд профессионалов сферы образования, я знаю немало таких примеров педагогов, которые переехали из других территорий. Это педагоги с опытом, с тысячами благодарных учеников, которые успешно сдавали экзамены и поступали в вузы и ссузы. Также важно создавать условия для привлечения кадров из других российских регионов", - рассказал депутат.
Он отметил, что для наших самарских специалистов депутатский корпус также предложил ряд мер.
"Наша задача - привлечь к отрасли молодых специалистов. Была возобновлена работа педагогических классов, это помогает решать задачи профориентации: дает возможность познакомиться учащимся с разнообразием и особенностями педагогических профессий, погрузиться в практическую творческую педагогическую деятельность. Год от года количество учеников педагогических классов растет", - отметил Алексей Дегтев.
Председатель гордумы Самары подчеркнул, что самарская школа подготовки педагогических кадров всегда была на высоком уровне, и сегодня готовит достойные кадры.
"Нам нужно направить усилия на привлечение и закрепление молодых кадров в Самарском регионе", - пояснил Алексей Дегтев.
Сегодня Самарская область входит в число лидеров в стране по целому ряду направлений в сфере развития сферы образования. Благодаря работе правительства Самарской области и реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, в регионе активно идет модернизация инфраструктуры сферы образования.
Так, за 6 лет в Самарской области построено и реконструировано 11 школьных зданий, ведется ежегодный капитальный ремонт школ, закупаются школьные автобусы, образовательные учреждения оснащаются компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. В селах и малых городах Самарской области каждый год создаются центры "Точка роста". Большой популярностью пользуются кванториумы, центры цифрового образования "IT-куб", продолжает свою работу региональный центр для одаренных детей "Вега".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.