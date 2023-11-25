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Преступления Происшествия

Таксист забрал у самарской пенсионерки 900 тыс. руб., "выполняя просьбу клиента"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудниками уголовного розыска задержан водитель одного из таксомоторных парков, который забрал у 85-летней местной жительницы около 900 тыс. рублей. Мужчина утверждает, что "просто выполнил просьбу ранее не знакомого клиента — взял у бабушки пакет с вещами и передал ему". Данная версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства и вещи для задержанной внучки.

Женщина выполнила все указания и передала водителю такси пакет с вещами и деньгами. После чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полицейские обращаются к водителям, осуществляющим частные перевозки: "Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на указанный неизвестными счет!".

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