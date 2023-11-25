Победительница фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ"-2023 Lesa FS выпустила альбом

Молодая певица из Казани Lesa FS выпустила альбом "Детство давно прошло", созданный в сотрудничестве с саунд-продюсером Андреем Самсоновым. Возможность записать и выпустить EP (Extended Play) стала наградой за победу во втором фестивале авторской музыки "САМ.ФЕСТ", состоявшемся летом этого года в Самаре, при поддержке правительства Самарской области и с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Гранд-финал второго фестиваля стал настоящим подарком для всех гостей и жителей Самары в День России. Самая большая площадь Самарской области — площадь Куйбышева — 12 июня превратилась в центр музыки, света и звука. Однако уникальность фестиваля в том, что грандиозный музыкальный праздник и объявление победителей — это не финальная точка. Проект продолжает жить и развиваться, а ценители актуальной авторской музыки ждут выхода альбома победителей.

"Этот фестиваль уникальный. Тысячи заявок поступают от самых талантливых и интересных молодых авторов, которые придут на смену "монстрам" рока и нашей эстрады… Вы все уже победители, потому что вы вышли в финал и здесь точно нет побежденных. Я очень надеюсь, что благодаря нашему фестивалю вы сделаете серьезный шаг к славе, творческому мастерству", — обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров к участникам в ходе одной из встреч с финалистами "САМ.ФЕСТ".

Для певицы Less FS эти проницательные слова стали сегодня долгожданной и счастливой реальностью.

Ее альбом "Детство давно прошло" — это сборник о глубоких личных переживаниях и серьезных жизненных ситуациях. Конфликты с родителями, принятие себя, творческий поиск и осмысление важных жизненных моментов — в своих песнях Леся пытается не просто обозначить их, но и найти решение, поддержав всех, кто борется с такими же трудностями.

"Этот альбом посвящен истории моего взросления. Работая над ним, я затронула темы, которые раньше могли меня ранить и сделать слабее. Но сейчас, превратив всю боль в прекрасные песни, я сумела отпустить переполнявшие меня тревоги. И я надеюсь, что услышав меня, люди, которые столкнулись с такими же проблемами, смогут узнать, как правильно перебороть свои страхи, как отпустить боль, которая тянет назад, и почему так важно даже взрослея навсегда оставаться ребенком", — рассказывает сама певица.

Каждая композиция альбома — это отдельное повествование, поэтому все они достойны внимательного прослушивания.

Lesa FS — 18-летняя певица из Казани. Первую песню написала в 13 лет, а уже в 16 выпустила дебютный альбом. В самом начале писала о любви, но позже поняла, что хочет говорить о важных вещах, творческих переживаниях, а также внутренних и внешних конфликтах. Все эти темы отражаются не только в ее текстах, но и в музыке. Песни Леси нельзя представить без электрогитары, барабанов и надрыва в голосе. Несмотря на юный возраст, Леся имеет опыт выступления на фестивалях, а ее песни получили поддержку от ВК музыки и попали в ротации радиостанций. Летом 2023 года певица вошла в список финалистов фестиваля "САМ.ФЕСТ", успешно выдержав конкуренцию из более чем 1000 заявок на участие в мероприятии. В финале Леся выступила перед более чем 50 000 аудиторией и стала обладательницей главного приза –запись и выпуск собственного мини-альбома.