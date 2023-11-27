Самарские полицейские возбудили дело по фактам незаконного производства "Гиппократом" спиртосодержащей продукции в соседнем регионе

УМВД России по Самаре возбудило уголовное дело по фактам незаконного производства спиртосодержащей продукции в особо крупном размере ООО "Гиппократ", выпускающим дешевые спиртовые настойки под видом лекарственных препаратов, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "Гиппократ" зарегистрировано в Самаре, но его основная производственная площадка расположена в Ульяновской области в пос. Мулловка. Формально компания производит различные лекарственные спиртовые настойки, фактически выпускает так называемые фанфурики, которые используются в качестве дешевой альтернативы легальной алкогольной продукции. Официально владельцем "Гиппократа" числится Татьяна Рогожкина, реальным бенефициаром предприятия участники рынка называют известного самарского бизнесмена Дмитрия Островского. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в прошлом году "Гиппократ" выручил порядка 1,2 млрд руб., при этом ушел в убыток на 137 миллионов.

Уже несколько лет различные госорганы пытаются остановить производство "фанфуриков", правда, пока без особого успеха. Несмотря на то, что завод не имел соответствующей лицензии, он активно использовал собственное оборудование для спиртового производства. В результате Росалкогольрегулированию (ныне Росалкогольтабакконтроль) удалось арестовать производственный комплекс "Гиппократа", отдав его на ответственное хранение руководителю заводу Антону Гусеву.

Вместо того чтобы законсервировать оборудование, "Гиппократ" продолжал его эксплуатировать. Из-за этого РАР потребовал утилизировать оборудование предприятия. В мае 2023 г. чиновники добились соответствующего судебного акта. Однако руководство "Гиппократа" просто отказывалось пускать на завод представителей РАР, а ульяновские приставы долгое время предпочитали бездействовать.

Как сообщали ульяновские СМИ, в конце сентября 2023 г. приставы вместе с представителями РАР пытались попасть на территорию "Гиппократа" для исполнения решения суда. Однако двери им никто не открыл, руководство завода на звонки не отвечало. В октябре представители госорганов вернулись в Мулловку, вооруженные угловой шлифовальной машиной (болгаркой). На этот раз приставы срезали входную металлическую дверь.

"Судебные приставы с помощью оперативных служб срезали замки и предоставили представителям Росалкогольтабакконтроля доступ к подлежащему передаче на утилизацию оборудованию, о чем в присутствии понятых составлен акт совершения исполнительных действий", — поясняли происходящее ульяновским СМИ в пресс-службе УФССП по Ульяновской области. "Ведется подготовка к демонтажу и вывозу технологического оборудования завода фармпрепаратов ООО "Гиппократ" (Самара), спиртовое производство которого расположено в поселке Мулловка", — в конце октября сообщали в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля РФ. Точных сроков завершения этих работ в ведомстве не сообщали.

В ответ юристы "Гиппократа" засыпали арбитражные суды исками к ульяновским приставам, в которых требовали признать попытки демонтажа оборудования незаконными. Именно в ходе одного из таких разбирательств и обнаружилось, что "Гиппократу" угрожает не только уничтожение производственных мощностей. Согласно тексту документа ульяновского арбитража, датированного 7 ноября 2023 гэ, "28 марта 2023 г. СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ по фактам производства спиртосодержащей продукции ООО "Гиппократ". Эту информацию чиновники использовали как аргумент в пользу их позиции, что, несмотря на прямой запрет, "Гиппократ" продолжал использовать спиртовое оборудование по его прямому назначению. "Представленные Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сведения указывают, что с 25 ноября 2022 г. по 5 февраля 2023 г. сотрудниками ООО "Гиппократ" осуществлялось незаконное производство продукции. При этом технологическое оборудование для производства этилового спирта у ООО "Гиппократ" имеется только по адресу завода в Мулловке. Какие-либо иные производственные подразделения у ООО "Гиппократ" отсутствуют. В то же время протокол, которым арестовано основное технологическое оборудование "Гиппократа", предусматривает прямой запрет распоряжаться и пользоваться им", — говорится в материалах суда. На какой стадии находится рассмотрение этого уголовного дела, в судебных документах не раскрывается.

Получить комментарии у генерального директора ООО "Гиппократ" Антона Гусева "СО" на момент сдачи номера не удалось.

Если расследование дела дойдет до своего логического завершения, признанным виновными лицам грозят реальные сроки заключения. Инкриминируемые "Гиппократу" преступления наказываются штрафом в размере от 3 до 4 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

Юристы не исключают, что проблемы затронут в итоге не только менеджмент, но и собственников бизнеса. "В ситуации с ООО "Гиппократ" обвиняемым по такому уголовному делу может стать в первую очередь руководитель юридического лица. Не исключено, что цепочка приведет и к бенефициару производства, если следствие установит и сможет доказать, что реально приказы к исполнению на производство алкогольной продукции давались не только официальным директором, но и бенефициаром, несмотря на отсутствие его полномочий в документах", — считает адвокат Дмитрий Натариус. По его мнению, "подельниками обычно привлекают главных инженеров, главных бухгалтеров, если таковые были осведомлены о незаконности деятельности предприятия и способствовали такому обороту".