Сердце — не камень: около половины самарцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" решили выяснить как самарцы заботятся о своей сердечно-сосудистой системе. Ведь по данным Росстата болезни, связанные с системой кровообращения — самая частая причина ухода из жизни в России (43,8%, или 831 557 в абсолютном значении). В ходе опроса* выяснилось, что лишь половина респондентов уделяют внимание этому жизненно важному органу. Причем треть из них делают это время от времени (31%) и только 19% — регулярно.
Наиболее популярными способами профилактики болезней сосудов и сердца респонденты считают (открытый вопрос, можно было назвать несколько вариантов) правильное питание (48%), снижение уровня стресса в своей жизни и отказ от вредных привычек (по 32%), а также соблюдение режима сна (31%). Наименее популярные методы заботы о сердце — применение БАДов (15%) и занятие спортом (11%).
Респонденты отмечают, что стараются следить за состоянием своего здоровья. Абсолютное большинство периодически измеряют артериальное давление: 45% — при плохом самочувствии, 20% — несколько раз в неделю, а 15% — ежедневно. Только 9% опрошенных делают это несколько раз в день. 11% не смогли вспомнить, как часто используют тонометр.
При этом опрошенные признают, что в их жизни присутствуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди множества вариантов ответа наиболее популярными стали малоподвижный образ жизни (49%), вредная еда (41%), курение (25%), частые переработки и несбалансированный режим труда и отдыха (25%). В топ-факторов риска также вошли стресс, волнения и переживания (22%) и употребление алкоголя (14%). Реже всего самарцы выбирали короткую продолжительность сна (12%) и избыточный вес (11%).
Также выяснилось, что не каждый самарец знает о наследственных заболеваниях, передающихся в его семье из поколения в поколение. Почти половина респондентов (47%) не владеют информацией о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Четверть знают, что у близких были такие проблемы (28%), а 16% отмечают, что проблемы с сосудами начинались только в их поколении. Треть (30%) хотели бы знать о наследственных предрасположенностях в семье. Половина (50%) не ответили на этот вопрос, а 20% предпочли бы избежать информации об истории наследственных заболеваний в семье.
"Здоровье нашего организма напрямую зависит от работоспособности сердца и сосудов, которые можно сравнить с нашим внутренним двигателем. Важно заботиться о здоровье сердца, ведь именно от него зависит наша жизнеспособность и качество жизни. Однако в современном динамичном мире сохранить баланс между здоровьем и воздействием окружающей среды бывает сложно: стрессы, вредные привычки, экология и другие факторы могут спровоцировать появление различных проблем со здоровьем. Крайне важно не только вовремя узнать о болезни, но и финансово защитить себя на случай ее возникновения. Эту задачу решают программы накопительного и рискового страхования жизни, которые позволяют получить доступ к квалифицированной медицинской помощи и сохранить качество жизни на привычном уровне. Программы с генетическими чекапами помогут узнать о предрасположенности к возможным заболеваниям и заранее предупредить их возникновение, — говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь". — При этом приобрести страховую защиту и обеспечить себе "финансовую подушку безопасности" на случай выявления проблем с сердечно–сосудистой системой готовы 45% опрошенных".
*Опрос 1220 респондентов проведен во всех регионах России в ноябре 2023 года.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас