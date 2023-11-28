На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ расскажут о достижениях самарского здравоохранения

С 28 ноября по 17 декабря на стенде Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта. Лекторы из числа представителей государственной и частной медицины, образовательных и промышленных организаций расскажут об инновациях в здравоохранении, уникальных разработках в сфере диагностики и лечения заболеваний, современных технологиях обучения и производства медицинской продукции.
Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области по онкологии и кардиологии расскажут о внедрении новых организационных и медицинских технологий, помогающих в спасении здоровья и жизни пациентов.
Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями — приоритетные направления национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту обновляется инфраструктура специализированных служб, внедряются уникальные методы диагностики и лечения.
Особое внимание — раннему выявлению заболеваний. Для этого проводится модернизация первичного звена здравоохранения, создаются условия для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В этом году в Самаре и Чапаевске откроется 2 Центра амбулаторной онкологической помощи, всего в области таких центров будет по итогам года — 10.
Городские и районные больницы продолжают оснащаться диагностическим оборудованием — в настоящее время в учреждения уже поставлены более 1000 единиц современной медтехники.
За последние 6 лет в Самарской области проведена серьезная работа по модернизации медицинских учреждений, укреплению системы здравоохранения, созданию комфортных условий оказания медицинской помощи, повышению ее доступности, укомплектованности квалифицированными кадрами.
"Такого масштабного обновления, модернизации в региональной системе здравоохранения не было никогда. Мы многое вместе сделали благодаря поддержке президента страны, инициированному им нацпроекту, для достижения главной цели — здоровье наших земляков, увеличение продолжительность жизни людей", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
О новациях в подготовке кадров, возможностях повышения квалификации на площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ расскажут представители ведущих образовательных организаций Самарской области — медицинских университетов и колледжей.
Привлекать и закреплять молодых специалистов в отрасли помогают меры поддержки — подъемные, предоставление служебного жилья, компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту и другие. Об этом подробнее расскажут главные врачи учреждений Тольятти и Сызрани. К примеру, в медучреждения в сельских районах и малых городах благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроились в этом году уже 142 специалиста.
Один из ведущих вузов страны, где готовят квалифицированные кадры для отрасли здравоохранения — Самарский государственный медицинский университет — представит информацию о своих флагманских инновационных разработках в области реабилитации пациентов, тест-систем для выявления заболеваний и анализа эффективности лекарств, цифровой медицины. Одна из самых известных разработок университета — индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов. Они выпускаются как серийно, так и индивидуально на базе Центра серийного производства СамГМУ. Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и поставляется в 12 стран мира.
Среди тем медицинских лекториев — система управления качеством медицинской помощи, роль инновационных технологий в медицине в период модернизации здравоохранения, современные клеточные и репродуктивные технологии, возможности высокотехнологичного лечения и другие.
29 ноября в 19.00 лекцию о вычислительной нейробиологии прочитает директор НИИ нейронаук СамГМУ, к. м. н., доцент Александр Захаров.
30 ноября главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова представит доклад "Малые города Поволжья — комфортная среда для жизни и работы". Также в День Самарской области состоится круглый стол министерства здравоохранения региона по теме "Цифровизация здравоохранения".
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Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас