На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ расскажут о достижениях самарского здравоохранения

С 28 ноября по 17 декабря на стенде Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта. Лекторы из числа представителей государственной и частной медицины, образовательных и промышленных организаций расскажут об инновациях в здравоохранении, уникальных разработках в сфере диагностики и лечения заболеваний, современных технологиях обучения и производства медицинской продукции.

Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области по онкологии и кардиологии расскажут о внедрении новых организационных и медицинских технологий, помогающих в спасении здоровья и жизни пациентов.

Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями — приоритетные направления национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту обновляется инфраструктура специализированных служб, внедряются уникальные методы диагностики и лечения.

Особое внимание — раннему выявлению заболеваний. Для этого проводится модернизация первичного звена здравоохранения, создаются условия для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В этом году в Самаре и Чапаевске откроется 2 Центра амбулаторной онкологической помощи, всего в области таких центров будет по итогам года — 10.

Городские и районные больницы продолжают оснащаться диагностическим оборудованием — в настоящее время в учреждения уже поставлены более 1000 единиц современной медтехники.

За последние 6 лет в Самарской области проведена серьезная работа по модернизации медицинских учреждений, укреплению системы здравоохранения, созданию комфортных условий оказания медицинской помощи, повышению ее доступности, укомплектованности квалифицированными кадрами.

"Такого масштабного обновления, модернизации в региональной системе здравоохранения не было никогда. Мы многое вместе сделали благодаря поддержке президента страны, инициированному им нацпроекту, для достижения главной цели — здоровье наших земляков, увеличение продолжительность жизни людей", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

О новациях в подготовке кадров, возможностях повышения квалификации на площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ расскажут представители ведущих образовательных организаций Самарской области — медицинских университетов и колледжей.

Привлекать и закреплять молодых специалистов в отрасли помогают меры поддержки — подъемные, предоставление служебного жилья, компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту и другие. Об этом подробнее расскажут главные врачи учреждений Тольятти и Сызрани. К примеру, в медучреждения в сельских районах и малых городах благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроились в этом году уже 142 специалиста.

Один из ведущих вузов страны, где готовят квалифицированные кадры для отрасли здравоохранения — Самарский государственный медицинский университет — представит информацию о своих флагманских инновационных разработках в области реабилитации пациентов, тест-систем для выявления заболеваний и анализа эффективности лекарств, цифровой медицины. Одна из самых известных разработок университета — индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов. Они выпускаются как серийно, так и индивидуально на базе Центра серийного производства СамГМУ. Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и поставляется в 12 стран мира.

Среди тем медицинских лекториев — система управления качеством медицинской помощи, роль инновационных технологий в медицине в период модернизации здравоохранения, современные клеточные и репродуктивные технологии, возможности высокотехнологичного лечения и другие.

29 ноября в 19.00 лекцию о вычислительной нейробиологии прочитает директор НИИ нейронаук СамГМУ, к. м. н., доцент Александр Захаров.

30 ноября главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова представит доклад "Малые города Поволжья — комфортная среда для жизни и работы". Также в День Самарской области состоится круглый стол министерства здравоохранения региона по теме "Цифровизация здравоохранения".

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