16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ расскажут о достижениях самарского здравоохранения В Самаре за неделю на 100% увеличилось число заболевших ОРВИ среди жителей от 15 лет В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями Старшее поколение Самарской области выбирает активное долголетие В Самарской области готовят к открытию первые ФАПы, возведенные в рамках опережающего финансирования

Здравоохранение Общество

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ расскажут о достижениях самарского здравоохранения

МОСКВА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 28 ноября по 17 декабря на стенде Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта. Лекторы из числа представителей государственной и частной медицины, образовательных и промышленных организаций расскажут об инновациях в здравоохранении, уникальных разработках в сфере диагностики и лечения заболеваний, современных технологиях обучения и производства медицинской продукции.

Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области  по онкологии и кардиологии расскажут о внедрении новых организационных и медицинских технологий, помогающих в спасении здоровья и жизни пациентов. 

Борьба с онкологическими  и сердечно-сосудистыми заболеваниями   — приоритетные направления национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту обновляется инфраструктура специализированных служб, внедряются уникальные методы диагностики и лечения.

Особое внимание — раннему выявлению заболеваний. Для этого проводится модернизация первичного звена здравоохранения, создаются условия для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.   В этом году  в Самаре и Чапаевске откроется 2 Центра амбулаторной онкологической помощи, всего в области таких центров будет по итогам года — 10. 

Городские и районные больницы продолжают оснащаться диагностическим оборудованием — в настоящее время в учреждения уже поставлены более 1000 единиц современной медтехники. 

За последние 6 лет в Самарской области проведена серьезная работа по модернизации медицинских учреждений, укреплению системы здравоохранения, созданию комфортных условий оказания медицинской помощи, повышению ее доступности, укомплектованности квалифицированными кадрами.

"Такого масштабного обновления, модернизации в региональной системе здравоохранения не было никогда. Мы многое вместе сделали благодаря поддержке президента страны, инициированному им нацпроекту, для достижения главной цели — здоровье наших земляков, увеличение продолжительность жизни людей", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

О новациях в подготовке кадров, возможностях повышения квалификации на площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ расскажут представители ведущих   образовательных организаций Самарской области — медицинских университетов и колледжей.   

Привлекать  и закреплять молодых специалистов  в отрасли помогают меры поддержки — подъемные, предоставление служебного жилья, компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту и другие.  Об этом подробнее расскажут главные врачи учреждений Тольятти и Сызрани.  К примеру, в  медучреждения в сельских районах и малых городах благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроились в этом году уже 142  специалиста. 

Один из ведущих вузов страны, где готовят квалифицированные кадры для отрасли здравоохранения — Самарский государственный медицинский университет — представит информацию о  своих флагманских инновационных разработках в области реабилитации пациентов, тест-систем для выявления заболеваний и анализа эффективности лекарств, цифровой медицины. Одна из самых известных разработок университета — индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов. Они выпускаются как серийно, так и индивидуально на базе Центра серийного производства СамГМУ. Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и поставляется в 12 стран мира.

Среди тем медицинских лекториев —  система управления качеством медицинской помощи, роль инновационных технологий в медицине в период модернизации здравоохранения, современные клеточные и репродуктивные  технологии, возможности высокотехнологичного лечения и другие.
29 ноября в 19.00 лекцию о вычислительной нейробиологии прочитает директор НИИ нейронаук СамГМУ, к. м. н., доцент Александр Захаров.

30 ноября главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова представит доклад "Малые города Поволжья — комфортная среда для жизни и работы". Также в День Самарской области состоится круглый стол министерства здравоохранения региона по теме "Цифровизация здравоохранения".

Следите за новостями и расписанием событий на стенде Самарской области в социальных  сетях: https://t.me/samarossiya, https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya, а также на официальных ресурсах министерства: в госпабликах "ВКонтакте", "Одноклассниках", телеграм-канале.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3