В Самаре пройдет фестиваль национальных культур "Когда мои друзья со мной"

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В четверг, 30 ноября, в 14:00 в концертном зале ДК "Заря" (Самара, пр. 9 Мая, 16) пройдет фестиваль юных исполнителей "Когда мои друзья со мной" (0+).