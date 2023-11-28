В Самаре пройдет фестиваль национальных культур "Когда мои друзья со мной"

В четверг, 30 ноября, в 14:00 в концертном зале ДК "Заря" (Самара, пр. 9 Мая, 16) пройдет фестиваль юных исполнителей "Когда мои друзья со мной" (0+).
Фестиваль призван познакомить зрителей и участников с разными народными культурами, а также предоставить молодым артистам возможность продемонстрировать исполнительское мастерство.
В фестивале участвуют представители национально-культурных общественных объединений, проживающие на территории Самары. В программе - песни, танцы, инструментальные произведения.
Последние комментарии
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.