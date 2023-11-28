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Культура

В Самаре пройдет фестиваль национальных культур "Когда мои друзья со мной"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 ноября, в 14:00 в концертном зале ДК "Заря" (Самара, пр. 9 Мая, 16) пройдет фестиваль юных исполнителей "Когда мои друзья со мной" (0+).

Фестиваль призван познакомить зрителей и участников с разными народными культурами, а также предоставить молодым артистам возможность продемонстрировать исполнительское мастерство.

В фестивале участвуют представители национально-культурных общественных объединений, проживающие на территории Самары. В программе - песни, танцы, инструментальные произведения.

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