ХК "Ладья" заключил контракт с нападающим Ильей Колояровым

Нападающий Илья Колояров остается в системе "Лады" по итогам просмотра, заключив с клубом двусторонний контракт до конца сезона 2024/2025.
Колояров (13.02.2005, 191-79) является выпускником ярославской хоккейной школы "Локомотив-2004" и свою карьеру он начал год назад в молодежной команде "Локо-76", а уже перед стартом нынешнего сезона Илья вернулся в Челябинск, где когда-то начинал заниматься хоккеем. В текущем регулярном чемпионате МХЛ нападающий выступал за "Белых Медведей", а в составе "Ладьи" уже провел два матча, но пока набранными очками не отметился.
За тольяттинскую команду Колояров продолжит играть под номером 14.
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