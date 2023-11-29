Бывший проректор Самарского политеха возглавил институт "ТатНИПИнефть"

Бывший проректор Самарского государственного технического университета Андрей Пименов назначен на должность директора института "ТатНИПИнефть", сообщает пресс-служба ПАО "Татнефть".

Андрей Пименов в 1998 г. окончил Самарский муниципальный университет Наяновой по специальности "Биология". Доктор технических наук, профессор.

Трудовую деятельность начал в 1998 г. аспирантом Самарского муниципального университета Наяновой. Также трудился руководителем Центра испытания строительных материалов "Самарадопроект ДВИ", главным консультантом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, проректором Самарского государственного технического университета, руководителем центра "Газпромнефть-Промышленные инновации" по направлениям зеленых технологий, мало-и среднетоннажной химии.

С января 2023 г. работал советником генерального директора и руководителем Центра инновационных газохимических технологий "Газпром ВНИИГАЗ".