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Культура

Кинотеатр "Художественный" приглашает на фестиваль "Топинамбур"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в это воскресенье, 3 декабря, в кинотеатре "Художественный" пройдет второй киномузыкальный фестиваль "Топинамбур" (16+).

Рассказываем, что и в какой последовательности будет происходить:

14:00 — 14:15 Торжественное открытие. Приветственная речь.

14:15 — 17:00 Показ короткометражных кинокартин режиссеров Дениса Кудрина, Ксении Востриковой, Сергея Коптева, Ники Горбушиной, Владимира Метальникова, Николая Дронникова. Интерактив с авторами. Награждение.

17:00 — 18:00 Работа лектория (холл перед большим залом).

18:00 — 20:45 Концертная программа: Алексей Жирнов, "Контора Кука", Евгений Лукьянов, "Город N".

20:45 — 21:00 Заключительная речь. Завершение фестиваля.

Во время фестиваля в холле перед Большим залом будет работать буфет, где можно приобрести фирменные бутерброды и безалкогольные напитки.

Приходите на киномузыкальный фестиваль "Топинамбур" и погрузитесь в атмосферу нетривиального кино и ламповой рок-музыки.

Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке.

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