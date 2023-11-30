"Балтика-Самара" поздравила "Самарский политех" с 20-летием с начала подготовки пивоваров

Ровно 20 лет назад "Самарский политех" начал готовить пивоваров. Их поздравил первый заказчик кадров и партнер — филиал "Балтика-Самара".
История филиала "Балтика-Самара" и кафедры "Технология пищевых производств и биотехнология" (сейчас — Высшая биотехнологическая школа) началась в 2003 году, когда специально к открытию строящегося пивоваренного завода в "Самарском политехе" был размещен целевой заказ на подготовку пивоваров.
"Профессия пивовара никогда не была легкой — настоящий специалист должен обладать не только широкими вузовскими знаниями в самых разных областях — от физики до микробиологии, но и владеть практическими навыками, знать технологию и оборудование, быть готовым постоянно обучаться. Поэтому с большим уважением отношусь к тем, кто выбрал пивоварение делом своей жизни. Сейчас это очень перспективная сфера. Перед российской пивоваренной отраслью стоят очень важные задачи — технологического роста, развития сырьевой базы, формирования стратегии отрасли в целом. Очень важно, чтобы на пивоваренные заводы приходили грамотные, по-настоящему увлеченные своим делом специалисты, и изучение бродильных производств в "Самарском Политехе" — отличный старт в профессию! Желаю Высшей биотехнологической школе дальнейшего развития, а всем ее студентам — успехов! И ждем на "Балтике-Самара"! — прокомментировал директор дивизиона Урал-Поволжье по операционной деятельности пивоваренной компании "Балтика" Сергей Щекин.
Сейчас филиал "Балтики" в Самаре — один из крупнейших в компании, а профильная кафедра выросла в Высшую биотехнологическую школу, сохранив партнерство с первым заказчиком своих выпускников. Студенты ВБШ проходят на "Балтике" практику и стажировки, эксперты филиала преподают в "Самарском политехе" и участвуют в работе аттестационных комиссий вуза. Кроме того, для студентов-пивоваров бесплатны экскурсии на "Балтику": для компании важно, чтобы на производство приходили грамотные специалисты, хорошо знакомые с современными технологиями и оборудованием, которые используются компанией.
СамГТУ также готовит специалистов в области биотехнологии для фармацевтической промышленности и общественного питания.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.