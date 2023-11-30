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Образование Общество

"Балтика-Самара" поздравила "Самарский политех" с 20-летием с начала подготовки пивоваров

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
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Ровно 20 лет назад "Самарский политех" начал готовить пивоваров. Их поздравил первый заказчик кадров и партнер — филиал "Балтика-Самара".

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

История филиала "Балтика-Самара" и кафедры "Технология пищевых производств и биотехнология" (сейчас — Высшая биотехнологическая школа) началась в 2003 году, когда специально к открытию строящегося пивоваренного завода в "Самарском политехе" был размещен целевой заказ на подготовку пивоваров.   

"Профессия пивовара никогда не была легкой — настоящий специалист должен обладать не только  широкими вузовскими знаниями в самых разных областях — от физики до микробиологии, но и владеть практическими навыками, знать технологию и оборудование, быть готовым постоянно обучаться. Поэтому с большим уважением отношусь к тем, кто выбрал пивоварение делом своей жизни. Сейчас это очень перспективная сфера. Перед российской пивоваренной отраслью стоят очень важные задачи — технологического роста, развития сырьевой базы, формирования стратегии отрасли в целом. Очень важно, чтобы на пивоваренные заводы приходили грамотные, по-настоящему увлеченные своим делом специалисты, и изучение бродильных производств в "Самарском Политехе" — отличный старт в профессию! Желаю Высшей биотехнологической школе дальнейшего развития, а всем ее студентам — успехов! И ждем на "Балтике-Самара"! — прокомментировал директор дивизиона Урал-Поволжье по операционной деятельности пивоваренной компании "Балтика" Сергей Щекин.

Сейчас филиал "Балтики" в Самаре — один из крупнейших в компании, а профильная кафедра выросла в Высшую биотехнологическую школу, сохранив партнерство с первым заказчиком своих выпускников. Студенты ВБШ проходят на "Балтике" практику и стажировки, эксперты филиала преподают в "Самарском политехе" и участвуют в работе аттестационных комиссий вуза. Кроме того, для студентов-пивоваров бесплатны экскурсии на "Балтику": для компании важно, чтобы на производство приходили грамотные специалисты, хорошо знакомые с современными технологиями и оборудованием, которые используются компанией.

СамГТУ также готовит специалистов в области биотехнологии для фармацевтической промышленности и общественного питания.

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