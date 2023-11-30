Более 200 медработников получат единовременные выплаты при трудоустройстве в селах и малых городах региона

Самарская область в числе 16 регионов России получит дополнительное финансирование на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по кадровому обеспечению медучреждений, ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
"На протяжении 3 лет Самарская область демонстрирует одну из лучших практик привлечения специалистов в сельскую местность и вместе с несколькими регионами страны получает дополнительное финансирование из средств федерального бюджета на реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также областной бюджет принимает участие в софинансировании этих мероприятий. С 2020 года мы отмечаем значительный рост числа желающих переехать на работу в сельскую местность и малые города. Это связано как с расширением перечня медицинских должностей, участвующих в кадровых программах, так и с увеличением размера предоставляемой единовременной выплаты. Успешный опыт нашего региона в реализации кадровых программ изучают другие регионы России", - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.
Всего в 2023 году планируется предоставить выплаты 207 специалистам: 115 врачам и 92 средним медицинским работникам. Уже получили выплаты 154 специалиста: 89 врачей и 65 средних медицинских работников.
Всего за время действия программ выплаты предоставлены почти 1500 медицинским работникам. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн руб. и 750 тыс. рублей.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас