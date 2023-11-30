16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 200 медработников получат единовременные выплаты при трудоустройстве в селах и малых городах региона В Самарской области дети с ограниченными возможностями здоровья получают комплексную раннюю помощь Жители региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ расскажут о достижениях самарского здравоохранения В Самаре за неделю на 100% увеличилось число заболевших ОРВИ среди жителей от 15 лет

Здравоохранение Общество

Более 200 медработников получат единовременные выплаты при трудоустройстве в селах и малых городах региона

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область в числе 16 регионов России получит дополнительное финансирование на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по кадровому обеспечению медучреждений, ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"На протяжении 3 лет Самарская область демонстрирует одну из лучших практик привлечения специалистов в сельскую местность и вместе с несколькими регионами страны получает дополнительное финансирование из средств федерального бюджета на реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также областной бюджет принимает участие в  софинансировании этих  мероприятий. С 2020 года мы отмечаем значительный рост числа желающих переехать на работу в сельскую местность и малые города. Это связано как с расширением перечня медицинских должностей, участвующих в кадровых программах, так и с увеличением размера предоставляемой единовременной выплаты. Успешный опыт нашего региона в реализации кадровых программ изучают другие регионы России", - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

Всего в 2023 году планируется предоставить выплаты 207 специалистам: 115 врачам и 92 средним медицинским работникам. Уже получили выплаты 154 специалиста: 89 врачей и 65 средних медицинских работников.

Всего за время действия программ выплаты предоставлены почти 1500 медицинским работникам. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн руб. и 750 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3