Тольяттинский педагог стала лучшим преподавателем ДШИ в России

Педагог детской художественной школы № 1 в Тольятти Лариса Кабина одержала победу в общероссийском конкурсе министерства культуры РФ "Лучший преподаватель детской школы искусств". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

30 ноября в Государственном академическом Большом театре России состоялась церемония награждения победителей и лауреатов общероссийского конкурса.

Лариса Анатольевна — автор и организатор актуальных искусствоведческих проектов. Исследовательская и проектная деятельность с учениками вылилась в масштабные проекты с изданием инновационных книг с применением инфографики: "Это стул. На нем сидят", "Окна", "Виртуальная биография Пабло Пикассо".

Также продолжает развиваться масштабный проект #ЖИТЬИСКУССТВОМ, в котором много граней и направлений ее педагогической деятельности, взаимодействие с учащимися, их родителями, жителями области и педагогической общественностью.