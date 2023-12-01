Лучшие работники ОДК-Кузнецов стали участниками выставки-форума "Россия"

Заслуженные работники самарского предприятия ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) представили регион на Дне Самарской области, который прошел на международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ.

30 ноября выставку посетили 25 лучших представителей предприятия. Заслуженные сотрудники, наставники и активные участники волонтерского движения предприятия ОДК-Кузнецов приняли участие в Дне Самарской области.

"Для работников ОДК-Кузнецов большая честь представлять самарский регион на международной выставке-форуме "Россия". На предприятие возложена ответственная миссия по обеспечению обороноспособности и поддержанию технического суверенитета нашей страны. В связи с ростом производственной программы мы обновляем производственные мощности и испытательную базу, привлекаем в наши ряды перспективных специалистов, ведь люди — это залог успешного развития отрасли и страны", — сказал управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Во время церемонии открытия Дня региона губернатор Дмитрий Азаров назвал двигатели ОДК-Кузнецов одним из главных символов Самарской области. "Я горд тем, что представляю свой родной регион на главной выставке страны. Для меня это возможность поделиться успехами, достижениями малой родины перед всей нашей большой, великой и прекрасной Россией. Это особая честь и ответственность", — обратился глава региона ко всем посетителям выставки с главной сцены на ВДНХ.

В 2023 году опытно-конструкторское бюро ОДК-Кузнецов признано лидером открытого голосования на сайте "Достижения.рф" на уровне региона. Новое здание конструкторского бюро оборудовано передовой техникой и современной IT-инфраструктурой. В строительство комплекса площадью более 10 тысяч квадратных метров инвестировано свыше 1,5 млрд рублей.

Модернизация позволит разрабатывать новые газотурбинные двигатели в виртуальной среде с применением "цифровых двойников". Это существенно сократит сроки создания силовых установок до 4-5 лет.

В этом году сотрудники ОДК-Кузнецов получили многочисленные награды федерального и регионального уровня. Так, 21 ноября ОДК-Кузнецов одержало победу в конкурсе компаний Самарской области "Достояние губернии-2023" в номинации "Промышленность". Главными критериями оценки стали вклад в экономику региона, динамичное развитие, использование инноваций, современного оборудования и технологий.

Также в 2023 году ОДК-Кузнецов признано лауреатом премии "Авиастроитель года" в двух номинациях — "За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники" и "За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли".