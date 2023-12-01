Школьники Самарской области могут повысить свою цифровую грамотность на Всероссийской онлайн-олимпиаде

С 28 ноября по 25 декабря пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет", в ходе которой ученики 1-9 классов смогут проверить свою цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в интернете.
Олимпиада организована АНО "Национальные приоритеты" при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и VK и проходит на образовательной платформе Учи.ру.
"Интернет дает детям и подросткам множество возможностей для общения и учебы, и потому важно обезопасить их время в сети. Обучая наших детей безопасному пользованию интернетом, мы обеспечиваем им будущее, свободное от киберугроз.
На Всероссийской олимпиаде "Безопасный интернет" ребята могут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки. В прошлом году участие в олимпиаде приняли почти 2 млн школьников, в этом году еще больше участников смогут узнать, как модерировать контент, защищать свою личную информацию и противостоять мошенникам", - сообщает заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Онлайн-состязание проводится второй год подряд. Задачи олимпиады посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама. В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях.
Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Кроме того, школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся уверенно и правильно искать и использовать информацию в сети.
"Уже два года по нацпроекту "Цифровая экономика" действует Всероссийская программа кибергигиены. Она учит россиян всех возрастов основам кибербезопастности. А особое внимание уделяется молодому поколению. На разных ресурсах они узнают, как противостоять травле в интернете, надежно хранить личную информацию и защищать игровые аккаунты от мошенников. Все это - важные навыки, которые нужно прививать детям и подросткам, чтобы обезопасить их активность в сети", - прокомментировал врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин.
Олимпиада бесплатная и проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при возможном участии родителей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.