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Образование Общество

Школьники Самарской области могут повысить свою цифровую грамотность на Всероссийской онлайн-олимпиаде

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 ноября по 25 декабря пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет", в ходе которой ученики 1-9 классов смогут проверить свою цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в интернете.

Олимпиада организована АНО "Национальные приоритеты" при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и VK и проходит на образовательной платформе Учи.ру.

"Интернет дает детям и подросткам множество возможностей для общения и учебы, и потому важно обезопасить их время в сети. Обучая наших детей безопасному пользованию интернетом, мы обеспечиваем им будущее, свободное от киберугроз.

На Всероссийской олимпиаде "Безопасный интернет" ребята могут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки. В прошлом году участие в олимпиаде приняли почти 2 млн школьников, в этом году еще больше участников смогут узнать, как модерировать контент, защищать свою личную информацию и противостоять мошенникам", - сообщает заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Онлайн-состязание проводится второй год подряд. Задачи олимпиады посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама. В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с  продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях.

Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Кроме того, школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся уверенно и правильно искать и использовать информацию в сети.

"Уже два года по нацпроекту "Цифровая экономика" действует Всероссийская программа кибергигиены. Она учит россиян всех возрастов основам кибербезопастности. А особое внимание уделяется молодому поколению. На разных ресурсах они узнают, как противостоять травле в интернете, надежно хранить личную информацию и защищать игровые аккаунты от мошенников. Все это - важные навыки, которые нужно прививать детям и подросткам, чтобы обезопасить их активность  в сети", - прокомментировал врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин.

Олимпиада бесплатная и проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при возможном участии родителей.

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