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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка Николая Шеина и Светланы Щегловой

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 декабря, в 18:00 в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка Николая Шеина и Светланы Щегловой (0+).

Они представляют две самарские династии художников: Светлана Щеглова - дочь Станислава Щеглова, а Николай Шеин является племянником Николая Шеина. Каждый выбрал свой путь. Светлана Щеглова покажет натюрморты и серию акварельных работ, а Николай Шеин - брутальные пейзажи.

Выставка продлится до 30 декабря.

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