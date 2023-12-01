В Самаре откроется выставка Николая Шеина и Светланы Щегловой

В четверг, 7 декабря, в 18:00 в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка Николая Шеина и Светланы Щегловой (0+).
Они представляют две самарские династии художников: Светлана Щеглова - дочь Станислава Щеглова, а Николай Шеин является племянником Николая Шеина. Каждый выбрал свой путь. Светлана Щеглова покажет натюрморты и серию акварельных работ, а Николай Шеин - брутальные пейзажи.
Выставка продлится до 30 декабря.
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