Борт "Самара - Стамбул" не вылетел по технической причине

В воскресенье, 3 декабря, в 21:59 в самарском аэропорту Курумоч при рулении на предварительный старт взлетно-посадочной полосы командир воздушного судна доложил о необходимости возврата на стоянку по технической причине.

Самолет авиакомпании "Red Wings" должен был вылететь в Стамбул, сообщает Аviaincident.



