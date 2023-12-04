В Детской картинной галерее прошла выставка "Самара глазами детей"

Мероприятие, прошедшее 26 ноября 2023, приурочено к международному дню слепых. Работы, созданные учениками дошкольных и общеобразовательных учреждений, были представлены в двух форматах: рисунка и барельефа, выполненного по уникальной технологии из сосны от центра разработки и производства "ПЕРСПЕКТИВА" СамГТУ, полностью повторяющего нарисованное.

Выставка состоялась благодаря центру коррекции зрения "Доктор Линз", который во всемирный день зрения, 12 октября, запустил конкурс детского рисунка среди учеников 1-4 классов общеобразовательных школ Самары, а также воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие 20 школ и 164 ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.



В музее "Детская картинная галерея" на выставке присутствовали школьники, их родители, директора школ, детских садов и специально приглашенные на праздник дети с нарушением зрения.



Победители конкурса детского рисунка "Самара глазами детей" получили дипломы и подарочные наборы для творчества.



Эта выставка позволит тем, кто никогда не видел свой родной город, познакомиться с Самарой и ее знаковыми местами. В рисунках отражены атмосфера и настроение, неповторимый взгляд детей на привычные места — набережную, Драмтеатр, ракету и Ладью.



Такой формат дает возможность плохо видящим и незрячим людям окунуться в мир детского творчества и насладиться красотой родного города; узнать и понять какая же их Родина через тактильные ощущения и воображение. А для тех, кто не имеет проблем со зрением, выставка — повод задуматься о том, что есть особенные люди, которые "видят" и чувствуют мир по-другому.



После выставки работы будут переданы "Самарской областной библиотеке для слепых", где любой желающий сможет их "посмотреть".