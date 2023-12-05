Выставку-форум "Россия" посетил Президент Владимир Путин

Глава государства осмотрел экспозицию в сопровождении генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Натальи Виртуозовой.

Владимир Путин ознакомился со стендом "Движения первых" и платформы "Россия — страна возможностей", затем прошел по павильону Минпромторга. В нем представлены инсталляции, олицетворяющие вызовы, с которыми сталкивались российские предприятия, и современные достижения промышленности в различных уголках нашей страны. Также Президент не оставил без внимания выставочный павильон "Атом". Он посвящен истории отечественной ядерной физики и технологиям использования ядерной энергии.

На международной выставке "Россия" представлены важнейшие достижения страны в различных сферах: науке, промышленности, сельском хозяйстве, культуре и других. Это одна из самых масштабных экспозиций, где о себе рассказывают все 89 регионов страны, а также крупные госкомпании. Помимо выставки, на ВДНХ проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.

Самарская область также представляет собственную презентацию, в рамках которой рассказывает о своих достижениях, открытиях и амбициозных проектах. Каждый день на самарской площадке различные активности: викторины, шоу-запуск ракеты, лекции, фильмы, автограф-сессии со знаменитостями.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посетить ее может любой желающий.