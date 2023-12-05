В Самаре частично перекроют Московском шоссе для ремонта водовода

В ночь на среду, 6 декабря, "РКС-Самара" начнет ремонт водовода на Московском шоссе.

Для ремонта частично закроют движение на трех полосах по направлению к центру города от ул. Потапова до дома №74 по Московскому шоссе. Работы начнутся в 22:00 5 декабря. Сроки их окончания пока неизвестны.

Движение машин и общественного транспорта на перекрытом участке будет организовано по реверсивной схеме.

В прилегающих домах отключат холодную воду. Жильцам расположенных рядом зданий рекомендуют сделать запас воды.