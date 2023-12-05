В Новокуйбышевске закроют ул. Промышленную и изменят работу троллейбусов

С 6 декабря до 25 января в Новокуйбышевске ограничат движение по ул. Промышленной.

Ограничение будет действовать на участке от разворотного кольца троллейбусов в районе ул. Промышленной, 64 до ул. Химиков.

Там временно демонтируют контактную троллейбусную сеть для доставки крупногабаритного груза на АО "Новокуйбышевский НПЗ".

На время ограничения пассажиры троллейбусов № 1, 2, 3, 4, 12 будут доезжать до ПТП, а потом пересаживаются на автобусы и ехать до ННК и ТЭЦ-2 (без дополнительной платы за проезд).

Действующее троллейбусное расписание остается без изменений. Введут дополнительные рейсы маршрутов № 1, 2, 3, 4, 12.