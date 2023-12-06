Тольяттинская музыкальная школа № 4 стала призером общероссийского конкурса

Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова Тольятти — призер общероссийского конкурса "Лучшая детская школа искусств". Президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская вручила диплом призера директору школы Борису Цирульникову, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Музыкальная школа существует уже более 50-ти лет, сейчас здесь обучается свыше 700 талантливых детей. Школа гордится сильным педагогическим составом — 75% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, три преподавателя имеют почетные звания. Педагоги и воспитанники не раз становились победителями межрегиональных и всероссийских конкурсов.

Детская музыкальная школа № 4 в течение уже 19 лет работает с детьми с ОВЗ на территории школы-интерната для слабовидящих детей.

Напомним, в начале декабря стало известно, что педагог детской художественной школы №1 Тольятти Лариса Кабина одержала победу в общероссийском конкурсе министерства культуры РФ "Лучший преподаватель детской школы искусств".