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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА (RU)

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА (RU) с позитивным прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций банка также подтвержден на уровне АА (RU).

В рейтинговом заключении АКРА отмечает, что кредитный рейтинг отражает высокую оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка, обусловленную сильным бизнес-профилем, адекватной позицией по капиталу, адекватным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.

Положительное влияние на кредитный рейтинг оказывает возможность получения банком поддержки от акционера — Банка ВТБ, имеющего рейтинг АКРА на уровне ААА (RU). Позитивный прогноз по рейтингу "Открытия" отражает ожидания агентства об увеличении поддержки банка со стороны акционера в процессе бизнес-интеграции.

Сильная оценка бизнес-профиля, по мнению АКРА, определяется занимаемыми банком рыночными позициями. Агентство также отметило высокий уровень интеграции структур корпоративного управления банка и акционера.

По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала обеспечивает запас по увеличению кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов. "Открытие" планирует поддерживать высокий уровень достаточности капитала вплоть до завершения процесса интеграции. По состоянию на 1 ноября 2023 года норматив Н1.2 существенно превышал минимальный уровень и составлял 15,82%. Кроме того, в 2023 году банк значительно увеличил операционную эффективность.

Повышение оценки риск-профиля до адекватной, отмеченное в рейтинговом заключении АКРА, отражает прежде всего снижение подверженности банка рыночному риску в результате сокращения чистой валютной позиции, а также портфеля активов, оцениваемых через прибыль или убыток.

"Позитивный" прогноз предполагает повышение рейтинга с высокой долей вероятности на горизонте 12–18 месяцев.

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