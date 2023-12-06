Самарские зрители в числе первых увидят фильм об известном дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле

В четверг, 7 декабря, в 19.00 в Парк Синема ТЦ Парк Хаус состоится спецпоказ драмы "Крецул", снятой при поддержке видеосервиса Wink от "Ростелекома". Самарские зрители в числе первых увидят фильм о знаменитом дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле — в официальный кинопрокат картина выйдет через неделю.

После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм с режиссером картины Александрой Лихачевой, специально приехавшей в Самару.

Дебютная работа режиссера Александры Лихачевой драма "Крецул" — это не просто биография, это история преодоления, торжества силы духа и настоящей преданной дружбы. В возрасте 22 лет мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте Олег Крецул через несколько дней после свадьбы попадает в страшную аварию. Молодая жена погибает, а он навсегда лишается зрения. Вернуться к жизни главному герою поможет друг Виталий, благодаря его поддержке спортсмен найдет в себе силы восстановиться и продолжить заниматься дзюдо. Позже он одержит множество побед и выиграет Паралимпиаду в Пекине.

Самара стала одним из трёх городов, жители которых смогут увидеть фильм раньше остальных.