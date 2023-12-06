16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В мэрии Самары сдвинули сроки строительства дороги в микрорайоне "Орловский" Алексей Безбородов: "СВО дала гигантский толчок развитию логистики" С 15 декабря увеличится число авиарейсов из Самары в Санкт-Петербург Стало известно, кто займется ремонтом Московского шоссе от Луначарского до Врубеля

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские зрители в числе первых увидят фильм об известном дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 декабря, в 19.00 в Парк Синема ТЦ Парк Хаус состоится спецпоказ драмы "Крецул", снятой при поддержке видеосервиса Wink от "Ростелекома". Самарские зрители в числе первых увидят фильм о знаменитом дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле — в официальный кинопрокат картина выйдет через неделю.

После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм с режиссером картины Александрой Лихачевой, специально приехавшей в Самару.

Дебютная работа режиссера Александры Лихачевой драма "Крецул" — это не просто биография, это история преодоления, торжества силы духа и настоящей преданной дружбы. В возрасте 22 лет мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте Олег Крецул через несколько дней после свадьбы попадает в страшную аварию. Молодая жена погибает, а он навсегда лишается зрения. Вернуться к жизни главному герою поможет друг Виталий, благодаря его поддержке спортсмен найдет в себе силы восстановиться и продолжить заниматься дзюдо. Позже он одержит множество побед и выиграет Паралимпиаду в Пекине.

Самара стала одним из трёх городов, жители которых смогут увидеть фильм раньше остальных.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31