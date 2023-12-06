Самарские зрители в числе первых увидят фильм об известном дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле

В четверг, 7 декабря, в 19.00 в Парк Синема ТЦ Парк Хаус состоится спецпоказ драмы "Крецул", снятой при поддержке видеосервиса Wink от "Ростелекома". Самарские зрители в числе первых увидят фильм о знаменитом дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле — в официальный кинопрокат картина выйдет через неделю.
После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм с режиссером картины Александрой Лихачевой, специально приехавшей в Самару.
Дебютная работа режиссера Александры Лихачевой драма "Крецул" — это не просто биография, это история преодоления, торжества силы духа и настоящей преданной дружбы. В возрасте 22 лет мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте Олег Крецул через несколько дней после свадьбы попадает в страшную аварию. Молодая жена погибает, а он навсегда лишается зрения. Вернуться к жизни главному герою поможет друг Виталий, благодаря его поддержке спортсмен найдет в себе силы восстановиться и продолжить заниматься дзюдо. Позже он одержит множество побед и выиграет Паралимпиаду в Пекине.
Самара стала одним из трёх городов, жители которых смогут увидеть фильм раньше остальных.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)