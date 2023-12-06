Каждый второй россиянин верит в помощь психологов

48% респондентов считают, что обращение к психологам приносит пользу и помогает решить проблему внутренних переживаний. При этом абсолютное большинство - 80% - ни разу не обращались к таким специалистам. Правда, 46% россиян допускают возможность, что в будущем могут записаться на прием.
Что думают россияне о психологической помощи и как воспринимают профессию психолога, сообщает "Вебер". Это совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Исследование проводилось в ноябре этого года, в опросе участвовали 1200 респондентов старше 18 лет.
За помощью к специалистам хотя бы раз приходили 18% россиян. И более половины из них смогли решить проблему или увидели прогресс.
Согласно данным "Вебера", доверять психологам в России стали больше, в этом уверены 28% опрошенных. Но почти столько же - 22% - придерживаются противоположного мнения.
О том, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования, практически никто из опрошенных не знал. 85% респондентов впервые услышали об этом из опроса. При этом треть россиян знают о центрах психологической помощи или горячих линиях с бесплатной психологической помощью в регионах.
Психологическое здоровье - важная часть общего здоровья человека и залог гармонического развития личности. В Самарской области начали создавать кабинеты медико-психологической поддержки при поликлиниках, где получить помощь можно будет в рамках полиса ОМС. О наличии такого кабинета можно узнать в поликлинике по месту жительства.
Также в регионе бесплатно работают телефон "горячей линии" экстренной психологической помощи - 8 800 100 21 15 и детский телефон доверия - 8 800 200 01 22.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас