Каждый второй россиянин верит в помощь психологов

48% респондентов считают, что обращение к психологам приносит пользу и помогает решить проблему внутренних переживаний. При этом абсолютное большинство - 80% - ни разу не обращались к таким специалистам. Правда, 46% россиян допускают возможность, что в будущем могут записаться на прием.

Что думают россияне о психологической помощи и как воспринимают профессию психолога, сообщает "Вебер". Это совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Исследование проводилось в ноябре этого года, в опросе участвовали 1200 респондентов старше 18 лет.

За помощью к специалистам хотя бы раз приходили 18% россиян. И более половины из них смогли решить проблему или увидели прогресс.

Согласно данным "Вебера", доверять психологам в России стали больше, в этом уверены 28% опрошенных. Но почти столько же - 22% - придерживаются противоположного мнения.

О том, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования, практически никто из опрошенных не знал. 85% респондентов впервые услышали об этом из опроса. При этом треть россиян знают о центрах психологической помощи или горячих линиях с бесплатной психологической помощью в регионах.

Психологическое здоровье - важная часть общего здоровья человека и залог гармонического развития личности. В Самарской области начали создавать кабинеты медико-психологической поддержки при поликлиниках, где получить помощь можно будет в рамках полиса ОМС. О наличии такого кабинета можно узнать в поликлинике по месту жительства.

Также в регионе бесплатно работают телефон "горячей линии" экстренной психологической помощи - 8 800 100 21 15 и детский телефон доверия - 8 800 200 01 22.