В Самаре пройдет финал лиги КВН "Молодой специалист"

Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организуют лигу КВН для студентов профессиональных образовательных организаций - "Молодой специалист".

Игры лиги проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения интереса к профессиональным образовательным организациям Самарской области, выявления и поддержки талантливой молодежи и активизации культурно-массовой работы.

Финал лиги КВН "Молодой специалист" пройдет в пятницу, 8 декабря, в КРЦ "Звезда". Начало в 18:00.

Играют команды: "Женская сборная СГК", Самарский государственный колледж; "Святые Чебурашки", Колледж технического и художественного образования г. Тольятти; "Ты не привык", Самарский социально-педагогический колледж; "Шестое чувство", Самарский торгово-экономический колледж; "Шум", ФСППО Самарский государственный экономический университет; "Дом культуры", Самарское областное училище культуры и искусств.