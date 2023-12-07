Следователи ведут проверку в Самаре из-за отсыревающей квартиры

В Самаре следователи начали проверку из-за коммунальной проблемы в квартире на ул. Юбилейной, 49а. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В интернете появилась информация о том, что в квартиру на первом этаже из подвала долго идет пар. Из-за этого на стенах отклеиваются обои, от стен отстают пластиковые панели, вздулся на полу линолеум. При этом управляющая компания не приняла никакие меры.