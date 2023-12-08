В Самаре пройдет концерт, посвященный дружбе народов

В пятницу, 8 декабря, в ДК "Победа" (проспект Кирова, 72А) пройдет концерт, посвященный Дружбе народов "Историческое единство народов города Самары" (12+). Организатором социально значимого мероприятия выступает РОО "Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч") при поддержке мэрии. Начало концерта — в 18.00.

Среди приглашенных — представители национально-культурных центров, вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Программа мероприятия будет состоять из двух блоков: концерта и спектакля "Дружная Ярмарка". Зрители познакомятся с историей людей, которые принимали участие в развитии и становлении города Самары — все они разных национальностей. Также в рамках концерта выступят семь национальных творческих коллективов.

Вход на мероприятие свободный.