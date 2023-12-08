В самарском центре труда и отдыха "Станкозавод" пройдет большой рождественский маркет

9–10 декабря в центре труда и отдыха "Станкозавод" пройдет большой Рождественский маркет: в эти дни в "Бенке холле" можно будет приобрести новогодние подарки, в малом холле разместится детская зона, а двор встретит настоящей новогодней атмосферой.

Ожидаются более 40 участников и праздник с вкусной едой, подарками и артистами, фотозонами и беспроигрышной лотереей для всех посетителей.

Гостей креативного кластера ждет насыщенная программа: DJ-сеты, мастер-классы по созданию рождественских венков с флористом; нейрографическая практика по созданию целей на 2024 год; лекции от стилиста Натальи Денежкиной; встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой; беспроигрышная лотерея; фотозона с маламутами; гастродвор: участники со всей Самарской области.

Также ожидаются книжная ярмарка и ярмарка работ самарских художников и керамистов.