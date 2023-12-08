"Лада" одержала победу над "Нефтехимиком" - 3:0

В четверг, 7 декабря, ХК "Лада" всухую одолел "Нефтехимик" в родных стенах.

Тренерский штаб тольяттинского коллектива внес несколько существенных изменений в состав по сравнению с прошлой игрой против нижегородского "Торпедо". Так, в третьей пятерке появился Павел Колтыгин, пропустивший практически два месяца из-за травмы. Кроме того, в заявочный лист были включены Евгений Калабушкин, Артем Бородкин, Алексей Ожгихин и 19-летний форвард Александр Захарин, ранее выступавший только в МХЛ за "Ладью". В запасе на этот раз остались Карим Вафин, Николай Демидов, Павел Куликов, Андрей Алтыбармакян и Донат Стальнов, а Владислав Подъяпольский сменил на последнем рубеже Александра Трушкова.

Именно Подъяпольскому было суждено стать главным героем стартового игрового отрезка. "Нефтехимик" с первых минут завладел инициативой, поэтому тольяттинцам приходилось много времени проводить в своей зоне и достаточно серьезная нагрузка выпала на вратаря, которому удалось отразить все четырнадцать бросков в створ. "Автозаводцы" же были вынуждены сделать упор на резкие контрвыпады, но нижнекамцы не позволяли широко развернуться хозяевам.

В начале второй двадцатиминутки "Нефтехимик" едва не забил — Андрей Белозеров вырвался на рандеву с Подъяпольским, однако из этой дуэли победителем вышел голкипер "Лады". Тольяттинцы после перерыва смелее заиграли в атаке и ближе к середине встречи вышли вперед, отличившись в большинстве. Владислав Семин вложил все силы в щелчок от синей линии, который страж ворот "Нефтехимика" Филипп Долганов увидел, когда уже было поздно выручать — обзор в этот момент ему умело закрывал Остап Сафин. 1:0. Заброшенная шайба положительно повлияла на волжан и до завершения периода они контролировали ход матча, устроив несладкую жизнь оборонительной линии нижнекамцев, но цифры на табло до сирены не поменялись.

В заключительной трети хоккеисты "Лады" продолжили активные действия в нападении, однако их откровенно подводила реализация. На помощь тольяттинцам пришел двойной малый штраф Григория Селезнева за высоко поднятую клюшку, который они сумели превратить в гол — Михаил Фисенко с пятака завел снаряд в цель. 2:0. Далее страсти на площадке стали закипать, и в этой ситуации на силовой борьбе больше были сосредоточены игроки "Нефтехимика", на что "автозаводцы" через какое-то время ответили третьей шайбой, которая влетела в пустые ворота, так как Филипп Долганов к тому моменту уступил место на льду шестому полевому.

Иван Романов, обыграв защитника "волков", броском из центрального круга поразил створ. 3:0. Финальные полторы минуты "Лада" была вынуждены провести в меньшинстве, но Владислав Подъяпольский не собирался упускать свой первый в сезоне "сухарь" и добился желаемого. Итог — победа тольяттинской команды со счетом 3:0!

Теперь регулярный чемпионат КХЛ уходит на небольшую паузу, связанную с проведением Матча Звезд и Кубка Первого канала. Свой следующий поединок "Лада" проведет 19 декабря на домашнем льду и соперником станет "Сибирь".