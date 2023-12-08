Электробус вернулся на маршрут № 108 раньше запланированного времени

В Самаре вернулся на маршрут электробус, ранее отправившийся на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

"Спасибо мастерам ТТУ — за ночь электробус отремонтировали, он уже в строю и продолжает работать на маршруте № 108 в штатном режиме. Добро пожаловать на борт", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что электробус сняли с маршрута в связи с проведением ремонтных работ.