В Самаре временно сняли с маршрута № 108 электробус

В Самаре на время ремонта сняли с автобусного муниципального маршрута № 108 электробус. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Обращаем внимание пассажиров на то, что электробус, работающий на межмуниципальном маршруте № 108, направился на ремонт и техобслуживание. Планируется, что он вернется на маршрут в понедельник, 11 декабря", - отмечается в сообщении.

Напомним, электробус курсировал бесперебойно от Губернского рынка до Николаевского проспекта с июля 2023 года. Ранее белорусский электробус работал в тестовом режиме в Самаре более года, после чего длительное время стоял "на приколе" в троллейбусном депо на ул. Чкалова.