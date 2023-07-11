На маршрут до Южного города вернут электробус, но уберут автобусы

В Самаре на маршрут № 108 Самара — Южный город вернули электробус, но убрали почти все заменявшие его автобусы. Об этом "КП-Самара" сообщил директор самарского ТТУ Михаил Ефремов. По его словам, 10 июля электробус уже вышел в первый рейс на постоянной основе.

Напомним, белорусский электробус работал в тестовом режиме в Самаре более года, после чего длительное время стоял "на приколе" в троллейбусном депо на ул. Чкалова. В декабре 2022 г. муниципалитет выкупил саму машину и две зарядные станции. Но выпуска электробуса в рейс пришлось ждать еще более полугода.

Заминка была связана с необходимостью монтажа зарядной станции на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. Во время тестовой эксплуатации "зарядник" был подключен там по временной схеме, а затем демонтирован. Для монтажа станции уже на постоянной основе потребовалось пройти немало процедур, связанных с оформлением документации.

Другая зарядная станция находится на территории троллейбусного депо № 1 на ул. Чкалова. Это совсем рядом с конечной остановкой "Губернский рынок". По прибытии к рынку электробус будет заезжать в депо, пополнять уровень заряда и вновь отправляться в путь.

Именно под электробус несколько лет назад был создан межмуниципальный маршрут № 108 Губернский рынок — Николаевский проспект. Он оказался очень востребованным у пассажиров, и когда эксплуатация электробуса встала на паузу, на "раскатанный" маршрут выпустили четыре автобуса "НефАЗ". С 11 июля в расписание полюбившегося горожанам маршрута вносятся изменения.

"По техническим причинам перевозка пассажиров на маршруте будет осуществляться одним автобусом марки "НефАЗ" и одним электробусом", — объявили в департаменте транспорта Самары.

Поскольку вместо четырех машин на маршруте останется в общей сложности только две, интервал движения неизбежно увеличится.

"В данный момент занимаемся составлением расписания. В ближайшее время оно будет опубликовано. Думаю, интервал движения будет в районе 40 минут", — пояснил изданию Михаил Ефремов.