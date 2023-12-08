Стоматолог рассказала, как сохранить здоровье зубов у детей

Здоровые зубы у ребенка — мечта любого родителя, но не все знают, каким регулярным правилам стоит для этого следовать. Детский врач-стоматолог со стажем 20 лет — Ольга Савельева рассказала, как правильно чистить зубы, когда стоит задумываться о прикусе, нужно ли лечить молочные зубы.
— Многие родители переживают, что их дети не смогут спокойно сидеть у врача из-за страха. Знаете ли вы, как помочь детям не бояться?
— На моем опыте, а также опыте моих пациентов, есть множество способов, как помочь малышу пережить подобный стресс. Очень хорошо помогают ролевые игры в стоматолога, где стоматолог — ребенок. Такие игры можно как купить в магазине, так и найти онлайн. А если родители с фантазией, то могут сделать такую сами. Еще один способ — прийти на прием-знакомство. Там врач пообщается с ребенком, покажет, что есть в кабинете, сделает чистку зубов, чтобы следующий поход для него не был таким страшным. Также родители могут пообещать ребенку какой-то небольшой подарок в конце приема, чтобы его замотивировать.
— У некоторых родителей есть мнение, что молочные зубы не нужно лечить, так ли это?
— Конечно, нет. Это такие же важные зубы как и постоянные. Если молочные зубы довести до того состояния, когда их нужно удалять раньше нужного времени, это может привести к искривлению прикуса.
— Как это происходит?
— Дело в том, что молочные зубы как бы держат место для постоянных и если его удаляют раньше, чем надо, то постоянный зуб может пойти кривым, что впоследствии приведет к искривлению и других зубов, а далее и прикуса.
— Как правильно следить за детскими зубами?
— Обязательная чистка два раза в день. Если ребенок уже чистит зубы сам, то родителю нужно провести после этого контрольную чистку. Так контролировать следует до младшей начальной школы. Ограничение сладкого и особенно сосательных конфет, они оказывают наиболее большое влияние на эмаль. Следует исключить частые ночные кормления. Грудное молоко — это углеводы, которые в контакте с зубами выделяют кислоту, разрушающую эмаль. Я не имею в виду, что нужно совсем убрать такое кормление, конечно, нет. Но нужно придерживаться нормы, иначе это будет иметь плохие последствия для зубов. Также обязательно два раза в год посещайте врача, для чисток и планового осмотра.
— Вы сказали, что нужно первое время контролировать то, как тщательно ребенок самостоятельно чистит зубы. А как приучить ребенка их чистить?
— Чтобы ребенок не чистил зубы слишком мало, купите песочные часы, которые ему удобно будет переворачивать и чистить зубки, пока не закончится песок. Чтобы малышу было приятнее и веселее купите детскую щетку в виде его любимого персонажа или же интерактивную (с песнями по кнопке и подобные), а также вкусную зубную пасту. Показывайте на своем примере, можете придумать или найти в интернете игры или песни, для чистки зубов. В интернете есть множество нарисованных картинок и книжек, посвященных борьбе зубов с кариесом. Покажите их ребенку, чтобы он понимал важность этой процедуры.
— С какого возраста следует обращать внимание на прикус?
— Как только появляются первые молочные зубки, уже могут быть заметны какие-либо несовершенства. Поэтому уже с трех лет стоит водить малыша на регулярную диагностику, ведь многие проблемы можно искоренить еще с детства.
— Может ли что-то, помимо раннего удаления молочных зубов, повлиять на прикус?
— Да, на прикус очень сильно могут повлиять соски и сосание пальца. Многие родители не заостряют на этом внимание и могут практически на целый день оставить ребенка с соской во рту. Это большая ошибка — челюсть привыкает к такому положению, и зубы при прорезании выезжают вперед.
— Нужно ли детям делать чистки и фторирования?
— Да обязательно делать, хотя бы раз в год. На этой процедуре также происходит осмотр полости рта, где могут быть замечены кариес и другие проблемы.
— Хотите что-то сказать всем родителям в конце?
— Хочу посоветовать родителям очень тщательно следить за здоровьем зубов у детей, никогда не жалеть на это времени и денег, ведь это может лишить их множества проблем в будущем.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас