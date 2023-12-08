Администрация Тольятти заплатит за нападение собаки на подростка

В Тольятти суд обязал администрацию города возместить моральный вред от нападения собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2022 г. 15-летнего подростка на улице укусила собака. Позже прокуратура установлена, что нападения животного случилось из-за бездействия администрации города.
Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.