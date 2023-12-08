На выставке "Россия" представили достижения региона в сфере борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

На международной выставке-форуме "Россия" на стенде Самарской области в рамках отраслевых недель, посвященных здравоохранению, выступили главные внештатные специалисты министерства здравоохранения региона по онкологии и кардиологии Андрей Орлов и Дмитрий Дупляков. Эксперты рассказали о промежуточных итогах реализации федеральных проектов и развитии специализированных служб.
В регионе уделяется особое внимание профилактике опасных для жизни заболеваний, повышению доступности и качества кардиологической и онкологической помощи. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, службы оснащаются новым и высокотехнологичным оборудованием, открываются новые подразделения, внедряются передовые технологии организации помощи и методы лечения заболеваний. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Регион в числе шести субъектов России участвует в реализации пилотного проекта "Персональные медицинские помощники". Он позволяет снизить риски осложнений для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.
"Пациенту предоставляется специальный прибор, с помощью которого врачи дистанционно получают данные о состоянии его здоровья. Если показатели ухудшаются, пациента сразу же приглашают на прием, оперативно корректируют лечение, а в случае резкого ухудшения оказывают необходимую помощь.
На данный момент персональные медицинские помощники используются для мониторинга состояния более чем 1000 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями", - отметил главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача кардиологического диспансера имени В.Полякова Дмитрий Дупляков.
Также Дмитрий Дупляков рассказал о работе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, созданного на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова в 2021 году. Специалисты центра осуществляют мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени. За восемь месяцев 2023 года врачи обработали свыше 26 тыс. обращений и провели почти 16 тыс. консультаций.
По федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" обновляется материально-техническая база областной службы. За последние пять лет приобретено свыше 280 единиц медоборудования для диагностики и лечения онкопатологии, в том числе аппараты экспертного класса. Созданы 10 центров амбулаторной онкологической помощи, где жители проходят первичную диагностику, наблюдаются и получают химиотерапевтическое лечение.
Все большее развитие получает персонифицированный подход к ведению пациентов.
"В этом году ученые СамГМУ совместно с врачами центра ортопедии Самарского областного онкодиспансера разработали индивидуальные протезы для пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата и наладили собственное производство. Таргетная терапия, высокотехнологичные методы лечения, уникальные операции помогают реализовать запрос пациента на оказание качественной медицинской помощи", - отметил главный онколог области, руководитель онкодиспансера Андрей Орлов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас