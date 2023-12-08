На выставке "Россия" представили достижения региона в сфере борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

На международной выставке-форуме "Россия" на стенде Самарской области в рамках отраслевых недель, посвященных здравоохранению, выступили главные внештатные специалисты министерства здравоохранения региона по онкологии и кардиологии Андрей Орлов и Дмитрий Дупляков. Эксперты рассказали о промежуточных итогах реализации федеральных проектов и развитии специализированных служб.

В регионе уделяется особое внимание профилактике опасных для жизни заболеваний, повышению доступности и качества кардиологической и онкологической помощи. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, службы оснащаются новым и высокотехнологичным оборудованием, открываются новые подразделения, внедряются передовые технологии организации помощи и методы лечения заболеваний. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Регион в числе шести субъектов России участвует в реализации пилотного проекта "Персональные медицинские помощники". Он позволяет снизить риски осложнений для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

"Пациенту предоставляется специальный прибор, с помощью которого врачи дистанционно получают данные о состоянии его здоровья. Если показатели ухудшаются, пациента сразу же приглашают на прием, оперативно корректируют лечение, а в случае резкого ухудшения оказывают необходимую помощь.

На данный момент персональные медицинские помощники используются для мониторинга состояния более чем 1000 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями", - отметил главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача кардиологического диспансера имени В.Полякова Дмитрий Дупляков.

Также Дмитрий Дупляков рассказал о работе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, созданного на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова в 2021 году. Специалисты центра осуществляют мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени. За восемь месяцев 2023 года врачи обработали свыше 26 тыс. обращений и провели почти 16 тыс. консультаций.

По федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" обновляется материально-техническая база областной службы. За последние пять лет приобретено свыше 280 единиц медоборудования для диагностики и лечения онкопатологии, в том числе аппараты экспертного класса. Созданы 10 центров амбулаторной онкологической помощи, где жители проходят первичную диагностику, наблюдаются и получают химиотерапевтическое лечение.

Все большее развитие получает персонифицированный подход к ведению пациентов.

"В этом году ученые СамГМУ совместно с врачами центра ортопедии Самарского областного онкодиспансера разработали индивидуальные протезы для пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата и наладили собственное производство. Таргетная терапия, высокотехнологичные методы лечения, уникальные операции помогают реализовать запрос пациента на оказание качественной медицинской помощи", - отметил главный онколог области, руководитель онкодиспансера Андрей Орлов.