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Культура

Новокуйбышевская детская школа искусств стала победителем всероссийского конкурса

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов 2023 года. Цель конкурса — обмен творческими достижениями между виртуальными концертными залами, а также изучение творческих возможностей организаций по расширению аудитории виртуальных залов, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В этом году на конкурс было подано и зарегистрировано 100 заявок из 44 регионов.

Одним из победителей в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ" стала Детская школа искусств "Вдохновение" (Новокуйбышевск).

"Сеть виртуальных концертных залов (ВКЗ) открывается по всей России в рамках национального проекта "Культура". Суть в том, чтобы люди могли познакомиться с жемчужинами мировой сцены, не выезжая из родного города. Ведь не каждый музыкальный коллектив может приехать в удаленный уголок нашей страны, а виртуальный концертный зал решает просто и легко такую задачу. В Самарской области их открыто девять, - отмечается в сообщении ведомства. - Поздравляем коллег с победой! Желаем вдохновения для достижения новых творческих высот".

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