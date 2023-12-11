Новокуйбышевская детская школа искусств стала победителем всероссийского конкурса

Подведены итоги всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов 2023 года. Цель конкурса — обмен творческими достижениями между виртуальными концертными залами, а также изучение творческих возможностей организаций по расширению аудитории виртуальных залов, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
В этом году на конкурс было подано и зарегистрировано 100 заявок из 44 регионов.
Одним из победителей в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ" стала Детская школа искусств "Вдохновение" (Новокуйбышевск).
"Сеть виртуальных концертных залов (ВКЗ) открывается по всей России в рамках национального проекта "Культура". Суть в том, чтобы люди могли познакомиться с жемчужинами мировой сцены, не выезжая из родного города. Ведь не каждый музыкальный коллектив может приехать в удаленный уголок нашей страны, а виртуальный концертный зал решает просто и легко такую задачу. В Самарской области их открыто девять, - отмечается в сообщении ведомства. - Поздравляем коллег с победой! Желаем вдохновения для достижения новых творческих высот".
Последние комментарии
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.