"Ладья" обыграла "Кузнецких медведей" - 5:3

Подопечные Сергея Лопушанского в первом матче были сильнее "Кузнецких Медведей".

После разгрома "Красноярских Рысей" в родных стенах тренеры тольяттинского коллектива сохранили практически все игровые сочетания перед встречей с "Кузнецкими Медведями" — лишь в четвертом звене появились Александр Захарин и Алексей Васильков, которые до этого находились в расположении "Лады". Тринадцатым нападающим в заявке стал Дмитрий Иванов, а в запасе оказались Илья Колояров и Камиль Галимуллин.

Стартовый период получился максимально равным, однако волжане чуть лучше воспользовались созданными моментами — на 7-й минуте капитан "Ладьи" Карим Вафин вывел свою команду вперед, точно бросив от синей линии после выигранного Петром Михальченко вбрасывания. 1:0. А за 21 секунду до перерыва тольяттинцы отрыв удвоили, реализовав большинство. Александр Бажухин отдал классный пас от лицевого борта на пятак, где Андрей Шалимов незамедлительно переправил снаряд в цель — 2:0.

Во втором игровом отрезке "Ладья" продолжила наращивать преимущество, и на 26-й минуте Константин Двуреченский сделал счет 3:0, замкнув передачу Александра Государева. Далее у "Кузнецких Медведей" произошла замена вратаря, и Алексей Борисов появился в рамке вместо Льва Хашина. Положительный эффект от этой перестановки был недолгим — в середине встречи гости отставание немного подсократили благодаря результативному подставлению Никиты Щеглова под бросок Германа Беспрозванных, но волжане практически мгновенно ответили голом Дмитрия Иванова после быстрой контратаки, начатой Александром Захариным с перехвата в центральной зоне. 4:1. Вскоре в новокузнецких воротах побывала еще одна шайба — Матвей Кривоножкин крайне настойчиво сыграл на пятаке и протолкнул снаряд за ленточку. 5:1. Однако незадолго до перерыва "медведи" забили в большинстве — Павел Калашников эффективно отработал на добивании под воротами тольяттинского коллектива. 5:2.

Заключительная двадцатиминутка началась с двойного малого штрафа Константина Двуреченского, что привело к третьей шайбе у "Кузнецких Медведей". Павел Пискунов здорово подставил клюшку под дальний наброс Германа Беспрозванных — 5:3. В дальнейшем у новокузнецкой команды было еще несколько возможностей поиграть в большинстве, но хозяева выстояли. Не помогла гостям и замена голкипера шестым полевым игроком в концовке. "Ладья" удержала победу — 5:3!

Завтра, 11 декабря, пройдет повторный поединок.