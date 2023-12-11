"Росгосстрах": доля уезжающих на "зимовку" россиян снизилась в два раза за последние три года

Самыми распространенным направлением для длительных путешествий зимой в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Такие данные предоставили эксперты СК "Росгосстрах", которые проанализировали информацию по покупкам полисов ВЗР длительностью более 60 дней. Интересно, что в прошлом году лидером рейтинга была Индонезия, Китай же вообще не входил в топ-3.
Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для "зимовок" стали Италия и Испания.
В 2023 году количество купленных на длительный период полисов ВЗР уменьшилось на 39%, а по сравнению с 2021 — почти в два раза. В связи с ростом курсов иностранных валют путешествия стали обходиться россиянам дороже. И, как следствие, поток туристов, готовых отправиться в длительную поездку за границу, стал меньше.
Рейтинг по возрасту клиентов Росгосстраха, выезжающих на зимовку за рубеж, также изменился по сравнению с прошлым годом. В 2023 году самую высокую долю занимают россияне в возрасте от 40 до 60 лет — 37%. На втором месте клиенты в возрасте от 20 до 40 лет — 29%, а на третьем — граждане старше 60 лет — 17%. В 2022 году на первом месте по длительным зимним поездкам за рубеж была возрастная группа от 20 до 40 лет, а на втором — от 40 до 60 лет.
"При оформлении страховки для длительного путешествия мы советуем не экономить на страховой сумме. Чем дольше срок, тем выше риски, и нужно больше уверенности в том, что полис покроет затраты, если произойдет нештатная ситуация, требующая медицинской помощи. Кроме того, необходимо обратить внимание на опции. К примеру, нужно учесть, есть ли хронические заболевания, предполагается ли активный отдых, поедут ли на зимовку дети, и в зависимости от этого расширить покрытие за счет включения релевантных опций, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова. — Риски, связанные со здоровьем, разнятся в зависимости от пункта назначения. В некоторых странах частота определенных заболеваний растет. К примеру, в Таиланде, на Бали, во Вьетнаме и Малайзии, которые как раз актуальны для зимовок, у застрахованных преобладает диагноз гастроэнтерит, что объясняется низкими санитарными нормами, специфической едой и жарким климатом, а в Египте можно выделить диагноз "травма стоп иголками морского ежа".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.