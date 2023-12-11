"Росгосстрах": доля уезжающих на "зимовку" россиян снизилась в два раза за последние три года

Самыми распространенным направлением для длительных путешествий зимой в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Такие данные предоставили эксперты СК "Росгосстрах", которые проанализировали информацию по покупкам полисов ВЗР длительностью более 60 дней. Интересно, что в прошлом году лидером рейтинга была Индонезия, Китай же вообще не входил в топ-3.

Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для "зимовок" стали Италия и Испания.

В 2023 году количество купленных на длительный период полисов ВЗР уменьшилось на 39%, а по сравнению с 2021 — почти в два раза. В связи с ростом курсов иностранных валют путешествия стали обходиться россиянам дороже. И, как следствие, поток туристов, готовых отправиться в длительную поездку за границу, стал меньше.

Рейтинг по возрасту клиентов Росгосстраха, выезжающих на зимовку за рубеж, также изменился по сравнению с прошлым годом. В 2023 году самую высокую долю занимают россияне в возрасте от 40 до 60 лет — 37%. На втором месте клиенты в возрасте от 20 до 40 лет — 29%, а на третьем — граждане старше 60 лет — 17%. В 2022 году на первом месте по длительным зимним поездкам за рубеж была возрастная группа от 20 до 40 лет, а на втором — от 40 до 60 лет.

"При оформлении страховки для длительного путешествия мы советуем не экономить на страховой сумме. Чем дольше срок, тем выше риски, и нужно больше уверенности в том, что полис покроет затраты, если произойдет нештатная ситуация, требующая медицинской помощи. Кроме того, необходимо обратить внимание на опции. К примеру, нужно учесть, есть ли хронические заболевания, предполагается ли активный отдых, поедут ли на зимовку дети, и в зависимости от этого расширить покрытие за счет включения релевантных опций, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова. — Риски, связанные со здоровьем, разнятся в зависимости от пункта назначения. В некоторых странах частота определенных заболеваний растет. К примеру, в Таиланде, на Бали, во Вьетнаме и Малайзии, которые как раз актуальны для зимовок, у застрахованных преобладает диагноз гастроэнтерит, что объясняется низкими санитарными нормами, специфической едой и жарким климатом, а в Египте можно выделить диагноз "травма стоп иголками морского ежа".