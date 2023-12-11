Александр Тарновский: "Экосистемный подход поможет реализовать потенциал роста страхового рынка"

Доля добровольных видов страхования в портфеле российских страховщиков на данный момент не превышает 20-30%. Экосистемный подход позволит компаниям решить несколько задач — повысить привлекательность страховых продуктов, увеличить частоту контактов с клиентом, поднять уровень страховой культуры населения, способствовать развитию страхового рынка, помочь государству в реализации стратегии по цифровизации и влиять развитие экономики в целом. Об этом заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в ходе выступления на пленарной сессии форума "Пульс цифровизации. Форум лидеров цифрового развития".

Сегодня перед компанией стоит задача формирования стратегии на ближайшие 3-6 лет, значимой частью которой станет реализация принципа экосистемного подхода к построению бизнеса.

В контексте всеобщей цифровизации и диджитализации потребители сегодня стали более требовательны к страховым услугам. Поэтому игрокам рынка необходимо переходить от классического страхования к формированию дополнительных клиентских сервисов, которые позволяют комплексно удовлетворить потребности пользователя.

За 32 года работы на рынке Страховой Дом ВСК достиг необходимого уровня зрелости, который позволяет уже сегодня внедрять экосистемный подход. Так, компания серьезно изменила корпоративную культуру и организационную структуру — стратегические задачи ВСК реализуются в рамках гибких команд по методологии Scaled Agile Framework® (SAFe®). Также в ВСК создали собственную платформу разработки, с помощью которой создана целевая IT-архитектура, основанная на микро-сервисах — на них уже переведено около 70% бизнес-процессов в компании.

При этом важным фактором успешного перехода игроков финансового рынка от классического бизнеса к экосистемам является поддержка государства. За последнее время в России были реализованы такие стратегические проекты, как цифровой рубль, умный город, цифровые помощники. И ВСК, являясь одним из флагманов цифровой трансформации финансовой индустрии, активно участвует в разработке и реализации подобных инициатив.

Экосистемный подход способен решить задачи не только отдельно взятой компании, но и отрасли в целом, реализовать потенциал роста рынка, о котором говорят более 10 лет, а также повысить вклад страховой отрасли в общий объем ВВП страны. Например, сегодня доля и вклад страхования в ВВП в развивающихся странах — порядка 3%, в мире в среднем — 6,8%, в США — 8%, например, в Южной Корее — 13%, а в России в 2022 г доля страхования в ВВП составляла всего 1,2%.

"В рамках нового стратегического цикла в 2024–2026 году мы планируем создать четыре полноценные экосистемы по направлениям — авто, дом, здоровье и бизнес. По сути, это основные потребности, сопровождающие человека в течение жизни" — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.