Банки предлагают комплексное страхование для клиентов

В последнее время все чаще банки предлагают своим клиентам не только пакетные предложения по страховкам в дополнение к кредитам, картам или ипотеке, но и самостоятельные решения по сервисным и страховым продуктам, которые могут быть полезны той или иной целевой аудитории в повседневной жизни. Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и иные кредитные организации имеют в своих линейках подобные комплексные сервисы. Среди основных преимуществ — лояльность в банку со стороны клиента, которому просто удобно в режиме одного окна приобретать необходимый пакет опций.
К примеру, "Открытие Авто" и "Д2 Страхование" запустили комплексную страховую программу "Управляемая Защита", покрывающую широкий спектр рисков для автомобилистов на многие случаи жизни. Программа представляет собой полис — конструктор для всей семьи. Основной риск включает личное страхование при несчастных случаях, в том числе при ДТП. А остальные риски — защита поездки, медицинские, медико-транспортные и иные экстренные расходы, включая госпитализацию, спортивное страхование, страхование на случай диагностирования Covid-19 и антиклещ, — могут быть подключены дополнительно при желании и необходимости. То есть такой полис позволяет включить или самое необходимое, или все риски сразу. Он действует на территории России, а по секциям личное и спортивное страхование — по всему миру. Застраховать по программе можно до четырех человек на удобный срок, возраст застрахованного лица может варьироваться от 3 до 75 лет на момент окончания договора страхования, а страховое покрытие может превышать 1 млн рублей. Оформить продукт максимально легко — онлайн, на сайте.
По словам экспертов рынка, подобные программы чаще разрабатываются с учетом повседневной практики и анализа клиентского поведения. В них учитываются наиболее вероятные риски, с которыми клиенты могут столкнуться в повседневной жизни — на работе, дома, в отпуске. Клиент при этом платит только за выбранные опции и не переплачивает за ненужные сервисы.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.