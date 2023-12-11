Банки предлагают комплексное страхование для клиентов

В последнее время все чаще банки предлагают своим клиентам не только пакетные предложения по страховкам в дополнение к кредитам, картам или ипотеке, но и самостоятельные решения по сервисным и страховым продуктам, которые могут быть полезны той или иной целевой аудитории в повседневной жизни. Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и иные кредитные организации имеют в своих линейках подобные комплексные сервисы. Среди основных преимуществ — лояльность в банку со стороны клиента, которому просто удобно в режиме одного окна приобретать необходимый пакет опций.

К примеру, "Открытие Авто" и "Д2 Страхование" запустили комплексную страховую программу "Управляемая Защита", покрывающую широкий спектр рисков для автомобилистов на многие случаи жизни. Программа представляет собой полис — конструктор для всей семьи. Основной риск включает личное страхование при несчастных случаях, в том числе при ДТП. А остальные риски — защита поездки, медицинские, медико-транспортные и иные экстренные расходы, включая госпитализацию, спортивное страхование, страхование на случай диагностирования Covid-19 и антиклещ, — могут быть подключены дополнительно при желании и необходимости. То есть такой полис позволяет включить или самое необходимое, или все риски сразу. Он действует на территории России, а по секциям личное и спортивное страхование — по всему миру. Застраховать по программе можно до четырех человек на удобный срок, возраст застрахованного лица может варьироваться от 3 до 75 лет на момент окончания договора страхования, а страховое покрытие может превышать 1 млн рублей. Оформить продукт максимально легко — онлайн, на сайте.

По словам экспертов рынка, подобные программы чаще разрабатываются с учетом повседневной практики и анализа клиентского поведения. В них учитываются наиболее вероятные риски, с которыми клиенты могут столкнуться в повседневной жизни — на работе, дома, в отпуске. Клиент при этом платит только за выбранные опции и не переплачивает за ненужные сервисы.