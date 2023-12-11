ВСК и Сравни: большинство россиян готовы платить за ОСАГО до 5 тысяч рублей

По итогам совместного исследования Страховой Дом ВСК и финансовый маркетплейс Сравни выяснили, считают ли россияне обязательным страхование ОСАГО и сколько готовы заплатить за него.
Несмотря на рост стоимости на полисы ОСАГО, большинство опрошенных россиян считает полис необходимым для автомобилиста. Такой вариант ответа выбрали 79% опрошенных. При этом каждый пятый россиянин (21%) считает, что преимущества ОСАГО в текущих условиях теряются.
Тем не менее больше половины (74% опрошенных) отметили, что выплаты по полисам значительно ухудшились за 2–3 прошедших года. Еще 7% россиян считают, что ситуация стала хуже, но незначительно. 10% респондентов, напротив, рассказали, что ситуация с выплатами стала лучше. Еще 9% россиян не считают, что выплаты как-то изменились за последние несколько лет. При этом, по данным РСА, средняя выплата за последние 5 лет выросла на 28%. По сравнению же с 2022 годом на 17%.
В рамках исследования эксперты выяснили, какая стоимость полиса была бы предпочтительной для россиян. Оказалось, что наиболее комфортная цена ОСАГО для большинства опрошенных — от 3 до 5 тысяч рублей. Такой вариант ответа выбрали 80% респондентов. Еще 11% россиян готовы платить от 7 до 10 тысяч рублей при условии быстрых выплат и ремонта, а 9% — от 5 до 7 тысяч.
При этом большинство опрошенных (79%) согласилось с тем, что стоимость ОСАГО в последнее время значительно выросла. 15% респондентов рассказали, что цена полиса увеличилась, но несильно. Еще 6% респондентов отметили, что стоимость страхования не выросла.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.