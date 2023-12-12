В музее Эльдара Рязанова повторят лекцию о традициях празднования Нового года в дореволюционной Самаре

В субботу, 16 декабря, в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре" (12+). В связи с тем, что было много желающих посетить лекцию, команда музея приняла решение ее повторить. Повтор пройдет 21 декабря (четверг) в 18:30.

Историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная расскажет о рождественской символике, особенностях празднования и традициях украшения домашней елки в Самаре XIX — начала ХХ веков. Где люди покупали подарки и в какие рестораны ходили, где проходили предновогодние мероприятия и почему празднование Рождества — любимая европейская дореволюционная традиция.

На эти и другие вопросы эксперт ответит на лекции.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по номеру телефона 332-05-16 или по ссылке.