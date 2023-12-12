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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова повторят лекцию о традициях празднования Нового года в дореволюционной Самаре

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 декабря, в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре" (12+). В связи с тем, что было много желающих посетить лекцию, команда музея приняла решение ее повторить. Повтор пройдет 21 декабря (четверг) в 18:30.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная расскажет о рождественской символике, особенностях празднования и традициях украшения домашней елки в Самаре XIX — начала ХХ веков. Где люди покупали подарки и в какие рестораны ходили, где проходили предновогодние мероприятия и почему празднование Рождества — любимая европейская дореволюционная традиция.

На эти и другие вопросы эксперт ответит на лекции.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по номеру телефона 332-05-16 или по ссылке.

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