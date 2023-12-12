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Страхование Финансы

Число угонов в России выросло за год на 15%, лидер по популярности у преступников — Hyundai Santa Fe

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самый заметный прирост преступлений был зафиксирован в Москве — почти в 3 раза по сравнению с 2022 годом. В целом, на столичный регион в этом году пришлось порядка 51% угонов. На втором месте Самарская область — 7% от общего количества краж авто.

Топ наиболее угоняемых автомобилей в России традиционно возглавляют Hyundai (31%) и Kia (18%). При этом перечень наиболее "востребованных" у преступников марок за последний год серьезно изменился. Так, в 2023 году в антирейтинг вошли автомобили ВАЗ (11%), Mitsubishi (4%), Chery (вкл. суббренд Exeed) (4%) и КАМАЗ (4%). К Renault угонщики, наоборот, потеряли интерес.

Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11% угонов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%), Lada Granta (7%). В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL.

На долю корпоративных автопарков в 2023 году пришлось 47% происшествий. Среди автомобилистов-физических лиц от действий преступников преимущественно страдали женщины — 55%. Наибольшее число угонов авто в 2023 году было зафиксировано в феврале (11%), мае (18%), августе и сентябре — по 13%.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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