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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина вручат "Премию имени К.П. Головкина"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 декабря, в 16:00, в музее им. Алабина подведут итоги конкурса "Премия имени К. П. Головкина" (18+).

Конкурс призван популяризировать творческие процессы художественной жизни региона, стимулировать креативное сообщество создавать новые произведения, проекты в области изобразительного искусства, дизайна, участвовать в создании привлекательного туристического имиджа региона, имиджа Самары, Поволжья и России.

Премию присуждают в четырех номинациях:

— Традиционное изобразительное искусство;

— Современное изобразительное искусство (contemporary art);

— Дизайн;

— Кураторство. Лучшие выставочные проекты.

В 2023 г. выбраны темы: в двух художественных номинациях — "Природа человека во всех ее проявлениях", в номинациях "Дизайн" и "Кураторские выставочные проекты" — тема свободная.

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