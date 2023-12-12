В музее Алабина вручат "Премию имени К.П. Головкина"

В воскресенье, 17 декабря, в 16:00, в музее им. Алабина подведут итоги конкурса "Премия имени К. П. Головкина" (18+).

Конкурс призван популяризировать творческие процессы художественной жизни региона, стимулировать креативное сообщество создавать новые произведения, проекты в области изобразительного искусства, дизайна, участвовать в создании привлекательного туристического имиджа региона, имиджа Самары, Поволжья и России.

Премию присуждают в четырех номинациях:

— Традиционное изобразительное искусство;

— Современное изобразительное искусство (contemporary art);

— Дизайн;

— Кураторство. Лучшие выставочные проекты.

В 2023 г. выбраны темы: в двух художественных номинациях — "Природа человека во всех ее проявлениях", в номинациях "Дизайн" и "Кураторские выставочные проекты" — тема свободная.