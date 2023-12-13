"ОДК-Кузнецов" довыпустил акций на 30 млрд рублей

ПАО "ОДК-Кузнецов" выпустило и разместило 26 млн допонительных обыкновенных акций стоимостью по 1166 руб. каждая. Таким образом, общая стоимость указанных ценных бумаг составляет 30,3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на странице раскрытия информации общества.

Соответствующее решение о выпуске дополнительных ценных бумаг размещении их на закрытую подписку было принято общим собранием акционеров ПАО "ОДК-Кузнецов" еще 29 июня 2023 года. 9 ноября акции были зарегистрированы, и 23 ноября размещены для эмиссии. Срок завершения эмиссии ограничен годом с момента регистрации ценных бумаг.

Круг потенциальных приобретателей акций не раскрывается.

В пресс-службе ПАО "ОДК-Кузнецов" решение о выпуске и размещении дополнительных акций объяснили так: "Выполнение особо значимых мероприятий в области двигателестроения, в том числе создание и развитие авиационной техники и перспективных проектов, осуществляется путем взноса в уставной капитал ПАО "ОДК-Кузнецов" в соответствии с действующим законодательством и в целях финансирования инвестиционных проектов в соответствии с Государственной программой Российской Федерации на соответствующие периоды финансирования".

В компании отметили, что в рамках госпрограммы ПАО "ОДК-Кузнецов" участвует в реализации 11 объектов капитального строительства и реконструкции. В течение нескольких лет, по информации пресс-службы "ОДК-Кузнецов", уже удалось реализовать такие проекты как реконструкция и техперевооружение корпусов гальванического и инструментального производства, производства компрессоров и турбин, переоборудование испытательных стендов для газотурбинных двигателей, возведение нового здания ОКБ в поселке Управленческий и центральной заводской лаборатории.

"На разных стадиях реализации от строительно-монтажных работ до сдачи в эксплуатацию находится еще ряд объектов "ОДК-Кузнецов": металлургическое производство, механообрабатывающий корпус опытного производства и испытательные стенды для новых двигателей", — добавили в пресс-службе компании.

Отметим, это не первое размещение ценных бумаг ПАО "ОДК-Кузнецов". Предыдущая эмиссия стартовала еще в 2020 году. Тогда было принято решение о довыпуске 30 млн акций и размещении их по закрытой подписке по цене в 2388 руб. за штуку. При этом указывался круг потенциальных приобретателей, в который вошли АО "ОДК", ГК "Ростех" и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Максимальный срок реализации был ограничен одним годом. Однако размещение части этих акций (17,8 млн) продолжалось и в 2023 году — вероятно, имело место продление эмиссии.

Напомним, ПАО "ОДК-Кузнецов" – двигателестроительное предприятие, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Деятельность "ОДК-Кузнецов" включает три основных составляющих — конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.

Списки своих аффилированных лиц "ОДК-Кузнецов" не раскрывает с апреля 2019 года в связи с соответствующим постановлением правительства РФ. Согласно официальному сайту предприятия, оно входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (АО "ОДК"), подконтрольной ГК "Ростех".

По сведениям ЕГРЮЛ, уставной капитал общества составляет 22,2 млн рублей. Согласно данным бухгалтерской отчетности "ОДК-Кузнецов" по РСБУ, девять месяцев 2023 г. предприятие завершило с убытком в 2,57 млрд руб., 2021 год — с убытком в 2,5 млрд руб., 2020 год — с убытком в 3,7 млрд рублей. Данных об итогах 2022 года не опубликовано. Известно лишь, что в 2022 году ПАО "ОДК-Кузнецов" нарастило выручку на 1,5 млрд рублей — до 20,7 млрд. Об этом сообщается в одной из новостных публикаций на сайте компании, а также уточняется, что большую часть выручки в 2022 году "ОДК-Кузнецов" принесли продажи газотурбинных двигателей.

"Рост связан с выпуском новых двигателей НК-32 серии 02 и НК-14СТ, а также с наращиванием хода опытно-конструкторских работ. В 2022 году портфель заказов и расширившая номенклатура продукции предприятия позволяет планировать рост порядка 20% в ближайшие два года" — цитировала в указанной публикации пресс-служба компании слова управляющего директора предприятия Алексея Соболева.